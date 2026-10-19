Xe bay Tesla Roadster mở cọc tại Đông Nam Á, giá ngang siêu xe

Tesla Roadster thế hệ mới vừa được chính hãng mở đặt chỗ tại Thái Lan. Xe được công bố với 3 phiên bản gồm Performance, Thrust và Rocket, tương tự như thị trường Mỹ.

Tất cả phiên bản đều được Tesla Thái Lan yêu cầu mức phí giữ chỗ là 178.000 baht (khoảng 137 triệu đồng). Sau 10 ngày, khách hàng cần hoàn tất thanh toán thêm khoảng 1,598-8,695 triệu baht (tương đương 1,23-6,7 tỷ đồng) tùy phiên bản.

Như vậy, tổng số tiền cần thanh toán để đặt chỗ cho bản Performance sẽ là 1,776 triệu baht (tương đương 1,37 tỷ đồng). Bản Thrust yêu cầu thanh toán tổng cộng 8,873 triệu baht (tương đương 6,8 tỷ đồng). Riêng bản Rocket chỉ dành cho khách hàng được mời.

Bản Performance được thiết kế để sử dụng trên đường phố, bố trí hai chỗ ngồi. Xe có hệ thống khí động học chủ động và hệ thống tạo lực ép đa chế độ nhằm cải thiện hiệu suất vận hành.

Bản Thrust hướng đến khả năng vận hành hiệu năng cao, kết hợp hệ thống tạo lực ép với các bộ đẩy khí lạnh ở phía sau, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong chưa đầy 1 giây theo công bố.

Trong khi đó, bản Rocket có cấu hình một chỗ ngồi và được trang bị các bộ đẩy khí lạnh bố trí quanh thân xe. Hệ thống này sở hữu các bình chứa khí nén với tổng dung tích lên tới 600 lít.

Các vòi phun giải phóng khí áp suất cao để tạo lực nâng xe lên khỏi mặt đất, cho phép xe bay lơ lửng, xoay tròn và chuyển hướng trên không. Khả năng bay lượn và nhào lộn trên cao của bản Rocket đã được Tesla trình diễn trong buổi giới thiệu tại Mỹ vừa qua.

Đây là cấu hình đặc biệt, chưa có thông tin xác nhận về khả năng vận hành thực tế cũng như các điều kiện an toàn liên quan. Tuy nhiên, theo Autolifethailand, phiên bản này không được cấp phép lưu thông trên đường công cộng.

Ngoài ra, mẫu Tesla Roadster được mở đặt hàng tại Thái Lan cũng chỉ có duy nhất biến thể vô lăng bên trái, tức tay lái nghịch tại thị trường này.

Hiện giá bán cuối cùng, thông số kỹ thuật hoàn chỉnh và phạm vi sử dụng của từng phiên bản vẫn chưa được xác nhận đầy đủ. Khả năng vận hành trên đường công cộng, cơ chế cung cấp khí cho hệ thống đẩy và các điều kiện khai thác thực tế cũng cần được Tesla làm rõ thêm.