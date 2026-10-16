Xe bay của Tesla - 'bánh vẽ' đẹp, hút truyền thông, thực tế ra sao?

"Fly cars are real", nghĩa là "xe bay có thật", là câu nói được tỷ phú công nghệ Elon Musk tự tin tuyên bố trên sóng trực tuyến trong buổi ra mắt concept Tesla Roadster.

Và xuyên suốt buổi sáng hôm nay, người yêu xe và công nghệ trên khắp thế giới dường như đang đổ dồn mọi sự chú ý về mẫu concept mới này từ Tesla.

Tesla Roadster Rocket concept được chính Elon Musk và cộng sự giới thiệu với những lời nói có cánh như thế.

Công nghệ cũ trong lớp vỏ truyền thông

Sau sự "ồ à" trong nhiều giờ, ta cần nhìn rõ vào câu chuyện, thực tế những điều mà Tesla trình diễn không hề mới. Chiếc Tesla Roadster bay lên không trung, sau đó lộn vòng được giới thiệu nhờ vào hệ thống động cơ phản lực, hay đẩy khí nén lắp đặt xung quanh xe.

Và hệ thống tên lửa đẩy này về mặt lý thuyết chính là công nghệ khá quen thuộc với người dùng, kể cả người Việt.

Nếu từng ghé đến những khu du lịch trong nước tại đặc khu Phú Quốc hay Nha Trang, khách tham quan đã từng nhìn thấy phiên bản đơn giản của những chiếc Roadster Rocket - bộ môn thể thao mạo hiểm Flyboard.

Bộ môn Flyboard với hệ thống điều chỉnh lực đẩy, một hình thức thô sơ và đơn giản hơn của hệ thống "tên lửa đẩy" trên Tesla Roadster. Ảnh: Flyboard Nha Trang.

Về mặt cấu trúc, những chiếc ván nâng người chơi bay cao hàng mét so với mặt nước biển sở hữu nguyên lý tạo lực đẩy tương đồng với cơ chế lắp đặt trên chiếc Roadster, nhưng đơn giản hơn.

Ở quy mô công nghiệp và quốc phòng, ta có thể kể đến phiên bản tiêm kích tàng hình F-35 của Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC), ra mắt lần đầu tiên vào năm 2006. Trong đó, biến thể F-35B của tiêm kích có thể cất cánh trong đường băng cực ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL).

Những chiếc tiêm kích này được trang bị các vòi phun 3BSM ngay phía sau động cơ chính, tạo lực đẩy giúp nó bay thẳng đứng. Để tăng thêm lực đẩy, F-35B cũng được trang bị quạt nâng và cặp vòi phun giữ thăng bằng ở 2 bên cánh. Hệ thống quạt và vòi phun này cho phép cỗ máy tạo được lực đẩy đến 40.000 Lbf, cho phép tiêm kích cất cánh, hạ cánh thẳng đứng.

Nhìn về quá khứ, từ năm 1957, Liên Xô cũ cũng đã thành công phóng tên lửa đẩy đầu tiên lên không trung. Đó là tên lửa đẩy liên lục địa R-7 được trang bị hàng loạt cụm tên lửa nhỏ bao quanh các tầng.

Tên lửa đẩy đầu tiên của Liên Xô cũ được trưng bày tại một triển lãm ở Salon du Bourget (Pháp) năm 1967. Ảnh: DR/Kossmonvitika.

Để điều hướng và giúp khối kim loại nặng 280 tấn bay lên khỏi mặt đất, những kỹ sư thời đó cũng áp dụng công thức tương tự thứ mà SpaceX và Tesla áp dụng với Roadster. Đó là tích hợp hệ thống đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng oxy lỏng và khai hỏa đồng thời để tạo ra lực nâng khổng lồ.

Nói một cách đơn giản, thứ mà Elon Musk liên tục tán dương trong nhiều giờ qua là một công nghệ đã được sử dụng trước đó khá lâu, chẳng còn mới mẻ với người am hiểu kỹ thuật. Thế nhưng vì sao nó vẫn gây tiếng vang, thu hút truyền thông?

Không mới nhưng vẫn hot?

Sự thật là dù Tesla và SpaceX không phải đơn vị đầu tiên nghiên cứu ra động cơ đẩy, nhưng đây chính là thương hiệu đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ này vào một sản phẩm mang hình dáng của một chiếc ôtô.

Tesla giới thiệu xe điện mới, vừa bay vừa nhào lộn trên không Chiếc Tesla Roadster trong buổi giới thiệu hoàn thành đường chạy từ một con dốc cao, bay lên không trung sau đó nhào lộn một vòng trước khi tiếp đất an toàn.

Việc nghiên cứu khả năng cân bằng dòng khí, thiết kế bình chứa khí nén áp suất cao, gia cố kết cấu khung gầm và kiểm soát quỹ đạo nâng hạ đòi hỏi quá trình thử nghiệm phức tạp.

Đây không phải một công nghệ mới, nhưng rõ ràng nó cũng chẳng hề quá thân thuộc, đặc biệt với những người không thường xuyên quan tâm đến công nghệ hay hàng không quân sự, hàng không vũ trụ...

Tesla hiểu người yêu xe đang chờ mong gì, hiểu rõ giấc mơ "xe bay" của những khán giả của các bộ phim khoa học viễn tưởng như Star Wars, Spider Man hay Back to the Future, Fast & Furious.

Những chiếc xe bay từng trở thành giấc mơ của những khán giả yêu thích phim khoa học viễn tưởng. Ảnh: Star Wars, Back to the Futures, Fast & Furious, Slash Film.

Và Elon Musk cùng các cộng sự rõ ràng đã dành nhiều thời gian để hiện thực hóa giấc mơ này. Để thành công, Tesla Roadster cần được áp dụng nhiều hơn những thứ một văn phòng nghiên cứu sản phẩm của các hãng xe sở hữu, đó chính là sự can thiệp từ chuyên môn hàng không vũ trụ.

Đúng như những gì Elon Musk chia sẻ trong buổi ra mắt concept, Tesla Roadster là sản phẩm khi ông có trong tay một công ty sản xuất tên lửa (SpaceX) và một công ty xe điện (Tesla).

"This is what happen when you have a collaboration between the world's best car company and world's best rocket company", tạm dịch "những điều điên rồ này là kết quả của sự kết hợp giữa hãng xe tốt nhất thế giới và một nhà sản xuất tên lửa đẳng cấp toàn cầu", Elon Musk nói trong buổi giới thiệu Tesla Roadster Rocket Concept.

Bay được, có bán được?

Khả năng mở bán thương mại của mẫu xe này có lẽ sẽ không được như những gì hàng triệu người xem kỳ vọng.

Biểu diễn một vài phút là chuyện khả thi, nhưng vận hành như một mẫu xe bay hàng giờ liền với công nghệ như Roadster đang có lại không hề dễ dàng.

Theo Tesla công bố, hãng sẽ mở bán Roadster với 3 phiên bản gồm Performance, Thrust và Rocket. Trong đó, bản Thrust để đạt mốc tăng tốc dưới một giây có giá 250.000 USD, còn bản Rocket sở hữu khả năng "bay" là phiên bản một chỗ ngồi chỉ bán theo dạng thư mời đặc biệt.

Trên trang chủ của hãng, ở mục đặt cọc Roadster bản Rocket, hãng cũng nhanh chóng nhắc nhở một dòng ngắn ở bên dưới, rằng chiếc xe này không được cấp phép di chuyển ở đường phố thông thường.

Điều này có nghĩa là mọi tính năng bay, nhào lộn rồi đáp đất thẳng đứng vừa qua chỉ là màn trình diễn về kỹ thuật công nghệ của Tesla. Thậm chí, chưa ai có thể đảm bảo về thiết kế của mẫu xe thương mại, khi giao đến tay khách hàng có còn giữ được các đường nét "khó hiểu" như trên concept hay không.

Bản concept này nhiều khả năng sẽ không thể thành hiện thực khi giao đến tay khách hàng. Ảnh: Tesla.

Chiếc Tesla Roadster concept không có gương chiếu hậu nhưng lại được trang bị những tay nắm cửa ẩn dạng thò thụt, vô lăng Yoke và động cơ cho phép di chuyển 0-96 km/h trong 0,8 giây. Đây đều là những trang bị và công nghệ nếu không quá mới cũng đang bị soi xét kỹ lưỡng từ các cơ quan an toàn.

Mới đây tại Trung Quốc, chính quyền nước này đã ban hành quy định thắt chặt và tiến tới loại bỏ thiết kế tay nắm cửa thò thụt cùng vô-lăng kiểu Yoke trên các mẫu xe mới nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Nhìn lại cách mà Elon Musk từng "đánh lừa" cộng đồng với chiếc bán tải Cybertruck, ta cũng phần nào có thể dự đoán tương lai của mẫu xe bay này. Chiếc Cybertruck ở bản concept, được mô phỏng như một cỗ xe tăng, một pháo đài chống đạn có khả năng di chuyển đa địa hình.

Tuy nhiên khi bước vào sản xuất thương mại và bàn giao tới tay người tiêu dùng, nhiều trang bị "vượt chuẩn" đều bị bãi bỏ để tuân thủ các quy định an toàn giao thông.

Do đó, phiên bản thương mại của Tesla Roadster khi chính thức ra mắt nhiều khả năng sẽ chỉ được tinh chỉnh nhẹ về thiết kế và bổ sung sức mạnh cho motor điện, thay vì trở thành một cỗ xe bay hiệu năng cao đúng nghĩa.

Dù sao, Elon Musk như thường lệ cũng đã rất thành công với màn ra mắt xe có một không hai, thu hút rất lớn sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới, và góp phần thắp lên giấc mơ xe bay cho nhân loại.

Ngoài Tesla, những mẫu xe bay sử dụng cánh quạt vẫn đang được phát triển và chờ thời điểm phù hợp để lăn bánh và cất cánh như trong những bộ phim viễn tưởng.

Bản concept của Tesla Roadster Rocket. Ảnh: Tesla.