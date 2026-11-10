Xe bán tải va chạm với xe đầu kéo ở Lâm Đồng, 1 người tử vong

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe bán tải khiến một tài xế tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe bán tải và xe đầu kéo khiến một người tử vong ở Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 9/11, tại Km 1939+850 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 5, xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng), anh Đ. Ph. L (SN 1973, ngụ xã Quảng Tín) điều khiển xe bán tải biển số 48C-075.98 di chuyển theo hướng từ Lâm Đồng đi TP Đồng Nai.

Khi xe bán tải chạy đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số 15H-326.01 do tài xế Đào Xuân Chính (SN 1984, trú TP Hải Phòng) điều khiển theo hướng ngược lại, kéo theo rơ moóc biển số 15RM-102.70 .

Cú va chạm mạnh khiến anh L. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại Trung tâm Y tế Đắk R’lấp.

Tại hiện trường, phần đầu xe bán tải và xe đầu kéo hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng tại Lâm Đồng, ngày 6/6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h40 cùng ngày, xe đầu kéo đi trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Lâm Đồng - Đắk Lắk. Khi đến khu vực thôn 1, xã Cư Jút (xã Trúc Sơn cũ), phương tiện này xảy ra va chạm với xe công nông đi theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến xe công nông bị hất văng vào lề đường. 1 người tử vong tại chỗ và bị mắc kẹt dưới phương tiện. Nhiều người khác trên xe công nông bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.