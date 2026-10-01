Xe bán tải trong cuộc chơi điện hóa: 5 mẫu 'hot' đáng chú ý nhất với khách Việt

Làn sóng điện hóa xe bán tải khởi động từ gần 10 năm trước, với những mẫu xe đến từ các công ty ô tô khởi nghiệp. Gần đây, những mẫu bán tải điện hóa đã trở thành xu hướng mạnh mẽ khi các hãng ô tô lớn cũng bắt đầu tham gia sân chơi này. Dưới đây là 5 mẫu bán tải điện hóa đáng chú ý, trong đó có những cái tên đã quen thuộc với khách Việt hoặc mang công nghệ có thể định hình cuộc chơi bán tải trong những năm tới:

Tesla Cybertruck: Mẫu siêu bán tải điện gây sốt toàn cầu, thiết kế nhiều tranh cãi

Tesla Cybertruck lần đầu được Elon Musk giới thiệu vào tháng 11/2019, nhưng phải đến ngày 30/11/2023, những chiếc xe thương mại đầu tiên mới được bàn giao cho khách hàng tại Mỹ. Với thiết kế hình nêm, ngoại hình góc cạnh, các bề mặt phẳng và thân xe bằng thép không gỉ, Cybertruck giống như chiếc xe bước ra từ phim viễn tưởng.

Mẫu bán tải thuần điện Tesla Cybertruck ra mắt năm 2019 gây tranh cãi về thiết kế. Ảnh: Theo Car and Drive

Được quảng cáo thân vỏ có thể chống đạn, vận hành như siêu xe, an toàn tối đa, Tesla Cybertruck trở thành mẫu xe gây tranh cãi nhất thế giới. Kể từ khi ra mắt, các vụ tai nạn liên quan mẫu bán tải này cũng luôn trở thành tâm điểm của dư luận.

Cybertruck có ngoại hình to lớn, kích thước dài khoảng 5.683 mm, rộng 2.201 mm và cao 1.791 mm và nặng tới 3 tấn. Xe sử dụng hệ thống điện 800V và hệ thống điện phụ 48V, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh Supercharger.

Khoang nội thất của mẫu bán tải thuần điện Tesla Cybertruck. Ảnh: Theo Car and Drive

Ở cấu hình Cyberbeast, phiên bản hiệu năng cao nhất, hệ thống mô-tơ điện cho công suất khoảng 845 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,6 giây, tương tự như các mẫu xe thể thao hiệu suất cao. Tầm hoạt động khoảng 515 km. Xe có khả năng kéo tối đa gần 5 tấn.

Bản Long Range thiên về phạm vi sử dụng hơn, với quãng đường công bố khoảng 350 dặm (563 km), tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 6,2 giây và sức kéo khoảng 7.500 pound (3,4 tấn).

Tại Mỹ, Cybertruck hiện có giá khởi điểm khoảng 70.000 USD cho bản Long Range, trong khi bản Cyberbeast có giá khoảng 115.000 USD, tương đương khoảng 1,8-3 tỷ đồng.

Tháng 10/2024, Tesla Cybertruck đầu tiên đã xuất hiện trên đường phố Việt Nam, về nước qua đường nhập khẩu tư nhân. Mức giá tại Việt Nam khoảng 5 tỷ đồng. Xe thuộc phiên bản Cyberbeast Foundation Series và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mê xe.

Ford F-150 Lightning: Khai tử phiên bản thuần điện BEV để chuyển sang EREV

Sau nhiều thập kỷ gắn liền với động cơ xăng, diesel, tháng 5/2021, dòng bán tải nổi tiếng và lâu đời của Mỹ có bước ngoặt mới với Ford F-150 Lightning, phiên bản thuần điện (BEV) đầu tiên. Mẫu xe được sản xuất thương mại từ tháng 4/2022.

Ford F-150 Lightning thuần điện có vòng đời ngắn ngủi, ra mắt tháng 5/2021 và kết thúc tháng 12/2025. Ảnh: Theo Car and Drive

Về động cơ, Ford F-150 Lightning sử dụng hai mô-tơ điện, dẫn động bốn bánh. Tùy cấu hình pin, xe có công suất khoảng 452-580 mã lực, mô-men xoắn cực đại khoảng 1.050 Nm. Phiên bản sử dụng bộ pin Extended Range có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 515 km. Sức kéo tối đa đạt khoảng 4,54 tấn. Hệ thống Pro Power Onboard cho phép xe trở thành nguồn điện di động, cấp điện cho dụng cụ và các thiết bị bên ngoài.

Tuy nhiên, tháng 12/2025, Ford đã khai tử F-150 Lightning thuần điện để chuyển sang thế hệ mới, sử dụng hệ truyền động EREV - xe điện mở rộng phạm vi. Ở cấu hình này, bánh xe tiếp tục được dẫn động bằng mô-tơ điện nhưng xe có thêm động cơ đốt trong hoạt động như máy phát điện. Ford đặt mục tiêu tổng phạm vi hoạt động trên 1.126 km.

Ford F-150 Lightning có phạm vị hoạt động tối đa 515 km sau 1 lần sạc. Ảnh: Theo Car and Drive

F-150 Lightning đời 2025 hiện có giá niêm yết tại Mỹ từ khoảng 49.780-85.000 USD, tương ứng khoảng 1,31-2,24 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, F-150 Lightning chưa được Ford phân phối chính hãng. Tuy nhiên, dòng F-150 không xa lạ với giới chơi xe trong nước khi nhiều phiên bản động cơ đốt trong đã được đưa về qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân. Mức giá khá cao, thường từ khoảng 4-5 tỷ đồng.

Toyota Hilux Travo-e: Cuộc gia nhập muộn của Toyota trong kỷ nguyên thuần điện

Toyota Hilux Travo-e là cái tên gần gũi với người sử dụng bán tải truyền thống tại Đông Nam Á. Ngày 10/11/2025, Toyota ra mắt toàn cầu Hilux thế hệ mới tại Bangkok, Thái Lan với sự xuất hiện lần đầu tiên phiên bản thuần điện BEV.

Toyota Hilux Travo-e là phiên bản thuần điện đầu tiên của bán tải Hilux vừa mới ra mắt năm 2025. Ảnh: Theo Paultan.

Hilux Travo-e sử dụng hai mô-tơ điện bố trí ở cầu trước và cầu sau, tạo thành hệ dẫn động 4 bánh, cho tổng công suất 196 mã lực. Pin được đặt trong khung gầm nhằm hạ thấp trọng tâm, hệ thống treo sau De-Dion cũng được sử dụng thay cho cấu hình truyền thống để phù hợp hơn với hệ truyền động điện.

Mẫu xe có phạm vi di chuyển khoảng 315 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 125 kW và sạc AC 10 kW. Giá Hilux Travo-e tại Thái Lan hiện ở mức 1,491 triệu baht, tương đương khoảng 1,23 tỷ đồng.

Toyota Hilux Travo-e có phạm vi hoạt động chỉ 315 km. Ảnh: Theo Paultan.

Tuy nhiên, phạm vi khoảng 315 km được cho là khá khiêm tốn đối với một mẫu bán tải, đặc biệt khi xe phải chở hàng, kéo tải hoặc di chuyển đường dài.

Tại Việt Nam, Toyota Hilux Travo-e chưa có kế hoạch nhập khẩu về nước. Mẫu xe hiện tại sử dụng động cơ máy dầu 2.8L, giá 632–903 triệu đồng và doanh số ở mức trung bình trong phân khúc.

Deepal Hunter K50: Bán tải REEV đầu tiên trên thế giới

Deepal Hunter K50 là một cái tên khá lạ nhưng gây chú ý với cộng đồng xe Việt khi mẫu xe được nhà sản xuất công bố là mẫu bán tải sử dụng hệ truyền động REEV đầu tiên trên thế giới.

Deepal Hunter K50 được nhà sản xuất công bố là mẫu bán tải điện mở rộng phạm vi REEV đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Theo Paultan.

Mẫu bán tải này được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô BangKok hồi tháng 3/2025, có giá 1,099 triệu baht, tương đương khoảng 910 triệu đồng, bắt đầu được giao từ cuối tháng 4/2025.

Khác xe hybrid truyền thống và xe thuần điện, Hunter K50 sử dụng mô-tơ điện để tạo lực kéo. Xe có thể chạy thuần điện tối đa 131 km. Khi lượng điện trong pin giảm hoặc cần đi xa, động cơ xăng tăng áp 2.0L kết hợp máy phát điện sẽ bổ sung năng lượng, giúp tổng phạm vi hoạt động vượt 900 km khi đầy pin và nhiên liệu.

Khoang nội thất Deepal Hunter K50. Ảnh: Theo Paultan.

Hệ dẫn động AWD cho công suất 272 mã lực, mô-men xoắn 470 Nm và giúp chiếc bán tải tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây. Xe dài 5.380 mm, rộng 1.980 mm, khoảng sáng gầm 220 mm, có khả năng lội nước 600 mm và kéo tối đa 2,5 tấn. Hệ thống V2L công suất 3,3 kW cho phép cấp điện cho thiết bị bên ngoài.

Tại Việt Nam, Deepal Hunter K50 chưa xuất hiện, nhưng sự xuất hiện tại Thái Lan – một thị trường nhập khẩu ô tô lớn của Việt Nam khiến mẫu bán tải này trở thành một tham chiếu đáng chú ý cho mẫu xe bán tải REEV thương hiệu Việt vừa ra mắt.

VinFast VF Wild: Mẫu bán tải REEV đầu tiên của thị trường Việt Nam

Sau 2 năm được giới thiệu dưới dạng concept tại CES 2024 ở Las Vegas, Mỹ, mẫu xe VinFast VF Wild bản thương mại đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam ngày 19/9/2026.

VinFast VF Wild là mẫu bán tải REEV đầu tiên của thị trường Việt Nam. Ảnh: VinFast

Thay đổi đáng lớn nhất so với ý tưởng ban đầu là VF Wild thương mại sử dụng công nghệ REEV thay vì thuần điện. Vì thế, VinFast VF Wild gây chú ý lớn khi là mẫu xe REEV đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam.

Xe được trang bị pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho khả năng chạy thuần điện hơn 250 km theo NEDC. Khi cần đi xa, hệ thống mở rộng phạm vi sử dụng động cơ đốt trong để bổ sung năng lượng, đưa tổng quãng đường lên tới 1.000 km khi đầy pin và nhiên liệu.

VF Wild dài 5.376 mm, rộng 2.069 mm, cao 1.873 mm, chiều dài cơ sở 3.258 mm. Hệ truyền động có công suất tối đa 160 kW, tương đương khoảng 218 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Xe còn có V2L để cấp điện cho thiết bị bên ngoài.

Khoang nội thất của VinFast VF Wild. Ảnh: VinFast

Điểm mạnh đáng chú ý của VF Wild nằm ở phạm vi chạy điện hơn 250 km - đủ bao phủ phần lớn nhu cầu sử dụng hàng ngày - trong khi động cơ phát điện giải quyết bài toán đi xa ở những khu vực ít trạm sạc.

Mẫu xe có giá niêm yết từ 860 triệu đồng, những chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao vào cuối tháng 10/2026. Với mức giá tương đương các mẫu bán tải động cơ đốt trong hiện nay và ưu thế linh hoạt trong vận hành, VF Wild được cho là đối thủ đáng gờm có thể đe dọa miếng bánh thị phần của Ford Ranger, Mitsubishi Triton và Toyota Hilux.

Theo Car and Driver/MotorTrend/Paultan

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