Xe bán tải tông tử vong người đàn ông ngồi vỉa hè ở Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phan Văn Quốc, Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giữa xe bán tải và một người ngồi trên vỉa hè khiến nạn nhân tử vong.

Cảnh xe bán tải quay đầu tông trúng người ngồi trên vỉa hè ở phường Nam Gia Nghĩa. Ảnh: Cắt từ video

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, ông Lý Trung Thủy (24 tuổi, trú xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 49A-801.32, di chuyển từ khu vực Bến xe liên tỉnh Gia Nghĩa về hướng trung tâm Gia Nghĩa.

Khi đến đoạn qua Tổ dân phố 7, phường Nam Gia Nghĩa, trong lúc quay đầu, xe bán tải va chạm với một người đàn ông (chưa xác định được danh tính) đang ngồi bên vỉa hè.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, tài xế và người dân đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đắk Nông cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

“Hiện tại phường đang phối hợp với cơ quan chức năng và người chủ xe bán tải để lo hậu sự cho nạn nhân vì nạn nhân là người không có nhân thân, cơ nhỡ”, ông Quốc cho hay.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, chiều 1/10, Công an xã Tân Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ người đàn ông tử vong tại bờ biển thôn Kê Gà trong tình trạng cơ thể bị cháy cạnh chiếc xe máy.

Theo lực lượng chức năng, tại hiện trường, bên cạnh thi thể người đàn ông bị cháy còn phát hiện một xe máy bị ngã, cháy trơ khung, chỉ còn phần động cơ và bánh sau.

Người đàn ông chưa rõ tung tích, khoảng 35 tuổi. Toàn bộ cơ thể nạn nhân bị cháy xém, khuôn mặt biến dạng. Người này cao khoảng 1,6 m, quần áo đã cháy hoàn toàn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Tân Thành phong tỏa hiện trường, bảo vệ các dấu vết liên quan.