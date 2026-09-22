Xe bán tải thiết kế hầm hố, mạnh 221 mã lực, giá hơn 720 triệu đồng

Giá niêm yết của Maxus Star X 2027 tại Trung Quốc dao động từ 185.800-263.000 Nhân dân tệ (tương đương 722,29 triệu đồng - 1,022 tỷ đồng).

Maxus Star X 2027.

Maxus Star X 2027 gây chú ý ngay từ phần đầu xe với thiết kế hầm hố và khác biệt. Lưới tản nhiệt sử dụng họa tiết dạng tham số, đặt logo Maxus ở vị trí trung tâm. Cụm đèn pha kích thước lớn được bao quanh bởi dải đèn LED ban ngày hình số 7, tạo diện mạo sắc sảo cho mẫu bán tải. Các chi tiết màu cam được sử dụng để tạo điểm nhấn trên cản trước, lưới tản nhiệt và khu vực vòm bánh xe, giúp chiếc xe có phong cách mạnh mẽ hơn.

Phiên bản Star X tiêu chuẩn có kích thước dài 5.500 mm, rộng 2.005 mm và cao 1.860 hoặc 1.900 mm tùy cấu hình, trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.300 mm. Kích thước này tương đương nhiều mẫu bán tải cỡ lớn đang được các thương hiệu Trung Quốc phân phối, trong đó có Great Wall Cannon. Ngoài cấu hình thùng hàng truyền thống, Maxus còn cung cấp biến thể thùng có nóc cao, giúp mở rộng phạm vi sử dụng, từ vận chuyển hàng hóa đến tạo thành không gian nghỉ ngơi hoặc phục vụ các chuyến đi cắm trại.

Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm 18 inch kết hợp lốp địa hình kích thước 275/65 R18. Thiết kế mâm màu đen khói cùng các chi tiết ngoại thất tối màu càng nhấn mạnh phong cách địa hình của Maxus Star X. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp mẫu bán tải mới phù hợp với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển trên những cung đường có điều kiện mặt đường phức tạp.

Bên trong cabin, Maxus Star X 2027 sử dụng ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng tập trung vào công nghệ. Xe được trang bị vô-lăng đa chức năng hai chấu cùng cụm màn hình kép 12,3 inch, tạo cảm giác hiện đại cho khu vực điều khiển. Các bề mặt tiếp xúc trong cabin sử dụng nhiều vật liệu mềm, góp phần cải thiện cảm giác cao cấp so với những mẫu bán tải thiên về mục đích thương mại truyền thống.

Hệ thống giải trí trên xe sử dụng nền tảng Tencent TAI 4.0, hỗ trợ các ứng dụng phổ biến như WeChat, WeSing và QQ Music, đồng thời được tích hợp sâu với hệ sinh thái kết nối của Tencent. Hệ thống điều khiển bằng giọng nói có khả năng phản hồi nhanh, hỗ trợ nhiều câu lệnh liên tiếp và cho phép người dùng điều khiển các chức năng trong xe mà không cần thao tác thủ công nhiều.

Về trang bị an toàn và hỗ trợ người lái, Maxus Star X được trang bị tiêu chuẩn camera quan sát toàn cảnh 360 độ, hệ thống cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ đổ đèo, giám sát áp suất lốp, mở khóa không cần chìa khóa và khởi động bằng nút bấm. Xe cũng có hệ thống quản lý địa hình ATS, lẫy chuyển số tích hợp trên vô-lăng, đèn pha tự động, cần gạt mưa tự động và cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế phía sau.

Các phiên bản cao cấp hơn được bổ sung hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2, khả năng hỗ trợ kéo rơ-moóc, gương chiếu hậu tích hợp camera cùng nhiều trang bị tiện nghi. Trong số đó có vô-lăng sưởi, ghế trước sưởi, ghế lái chỉnh điện 8 hướng kết hợp sưởi, thông gió và massage, cùng vật liệu bọc da lộn trong cabin.

Khả năng chở hàng là một trong những ưu điểm quan trọng của Maxus Star X 2027. Thùng hàng tiêu chuẩn có kích thước 1.561 x 1.610 x 535 mm và dung tích khoảng 1.200 lít. Đáng chú ý, thiết kế mới cho phép kết nối khu vực thùng hàng với khoang hành khách, tạo thành một không gian liên thông có kích thước khoảng 2.600 x 1.600 mm. Cấu hình này giúp chiếc bán tải không chỉ phục vụ nhu cầu vận chuyển mà còn có thể được sử dụng như một không gian nghỉ ngơi hoặc cắm trại.

Khả năng vận hành địa hình của Maxus Star X cũng được chú trọng. Xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian kết hợp nhiều chế độ địa hình, khóa vi sai trước và sau, camera quan sát gầm xe dạng trong suốt cùng chế độ chuyên gia off-road. Những trang bị này giúp người lái kiểm soát xe tốt hơn khi di chuyển trên đường đất, đá hoặc những khu vực có độ bám thấp.

Tất cả các phiên bản Maxus Star X đều sử dụng hệ thống treo trước và sau dạng càng kép. Một số cấu hình còn có tùy chọn hệ thống treo sau không độc lập sử dụng nhíp lá. Cấu hình nhíp lá hướng đến độ bền và khả năng chịu tải trong điều kiện vận hành khắc nghiệt, trong khi hệ thống treo sau độc lập dạng càng kép có ưu thế về độ êm ái và khả năng kiểm soát thân xe khi sử dụng trên đường đô thị.

Cung cấp sức mạnh cho Maxus Star X 2027 là động cơ diesel tăng áp dung tích 2,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 221 mã lực, mô-men xoắn cực đại 520 Nm. Sức mạnh được truyền tới hệ dẫn động thông qua hộp số tự động ZF 8 cấp, hứa hẹn mang lại khả năng vận hành linh hoạt cả khi chở hàng nặng lẫn khi di chuyển trên địa hình khó.