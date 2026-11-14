Xe bán tải tháng 10: Ford Ranger lại bị Toyota Hilux 'vượt mặt'

Theo báo cáo bán hàng tháng 10/2026 của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), phân khúc xe bán tải tiêu thụ tổng cộng 1.736 chiếc, giảm 25,3% so với tháng 9 và giảm tới 40,6% so với cùng kỳ năm ngoái (2.922 chiếc).

Đáng chú ý, cuộc đua doanh số ở nhóm đầu phân khúc đang trở nên khó đoán khi thứ hạng liên tục thay đổi. Sau hai tháng chứng kiến màn cạnh tranh ngôi đầu giữa Ford Ranger và Mitsubishi Triton, Toyota Hilux bất ngờ bứt tốc trong tháng 10, vươn lên dẫn đầu và đẩy cả hai đối thủ xuống phía sau.

Như vậy, chỉ trong 3 tháng gần nhất, vị trí số 1 phân khúc bán tải đã lần lượt đổi chủ giữa 3 mẫu xe khác nhau.

Trong tháng 10 vừa qua, Toyota Hilux đạt doanh số 941 chiếc, tăng tới 120,9% so với mức 426 chiếc của tháng 9. Kết quả này giúp mẫu bán tải Nhật Bản tăng 2 bậc để vươn lên dẫn đầu phân khúc, đồng thời ghi nhận một trong những tháng bán hàng tốt nhất của Hilux tại thị trường Việt Nam trong năm nay.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, Toyota Hilux đạt doanh số 6.628 chiếc, tiếp tục củng cố vị trí thứ hai toàn phân khúc, chỉ đứng sau Ford Ranger.

Toyota Hilux vươn lên dẫn đầu phân khúc xe bán tải trong tháng 10. Ảnh: TMV

Ở chiều ngược lại, Ford Ranger chỉ bán được 601 chiếc trong tháng 10 vừa qua, giảm 47,6% so với mức 1.147 chiếc của tháng trước. Đây là mức doanh số khá thấp đối với mẫu bán tải vốn thường xuyên dẫn đầu thị trường, đồng thời Ranger cũng bị "bật" khỏi top 10 xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng.

Dù vậy, với tổng cộng 10.436 chiếc bán ra sau 10 tháng đầu năm, Ford Ranger vẫn là mẫu bán tải bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Khoảng cách với Toyota Hilux hiện vẫn là hơn 3.800 chiếc, đủ để mẫu xe Mỹ duy trì lợi thế đáng kể trong cuộc đua doanh số cả năm.

Ford Ranger bất ngờ giảm mạnh doanh số trong tháng 10 nhưng vẫn dẫn đầu phân khúc tính từ đầu năm. Ảnh: FVN

Mitsubishi Triton vừa có một tháng "đáng quên" khi bán ra được chỉ 176 chiếc, giảm tới 4 lần so với tháng trước (698 chiếc) và tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 3. Doanh số cộng dồn 10 tháng đầu năm của Mitsubishi Triton đạt 3.700 chiếc, cách khá xa "đồng hương" Hilux.

Mitsubishi Triton vừa có một tháng "đáng quên". Ảnh: MMV

Ở cuối bảng xếp hạng, Isuzu D-Max vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Mẫu xe này chỉ bán được 18 chiếc trong tháng 10, giảm 66,7% so với mức 54 chiếc của tháng trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Isuzu D-Max đạt doanh số 526 chiếc, tiếp tục là mẫu bán tải có lượng tiêu thụ thấp nhất trong nhóm xe được VAMA công bố số liệu.

Isuzu D-Max tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng doanh số bán tải. Ảnh: Isuzu

Nhìn chung, doanh số phân khúc bán tải trong tháng 10 có sự phân hóa khá rõ. Toyota Hilux tăng tốc mạnh mẽ, trong khi Ford Ranger và Mitsubishi Triton đồng loạt giảm sâu. Tuy nhiên, xét trên kết quả cộng dồn, Ranger vẫn nắm giữ lợi thế lớn và chưa có đối thủ thực sự đe dọa vị trí số một.

Ngoài bốn mẫu xe kể trên, thị trường Việt Nam còn có một số cái tên khác như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu không công bố doanh số cụ thể của những mẫu xe này trong báo cáo VAMA.

Đáng chú ý, phân khúc bán tải vừa có thêm sự góp mặt của VinFast VF Wild, mẫu xe sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (REEV), với giá niêm yết từ 860 triệu đồng.

Sự xuất hiện của tân binh này được kỳ vọng sẽ mở rộng lựa chọn cho khách hàng, nhất là nhóm người dùng quan tâm đến công nghệ điện hóa và khả năng vận hành đa dụng. Dù vậy, VinFast chưa công bố doanh số cụ thể của mẫu xe này trong tháng 10 vừa qua.

Thị trường ô tô giảm nhiệt khoảng 10% so với tháng trước Theo báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, doanh số của các thành viên VAMA và số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị ngoài VAMA đạt 28.957 xe, giảm 17% so với tháng 9. VinFast cũng mới công bố kết quả kinh doanh tháng 10 tại Việt Nam với 22.896 ô tô điện được bàn giao ra thị trường, giảm nhẹ khoảng 3,0% so với tháng trước. Còn Hyundai Thành Công bán ra 3.422 chiếc, giảm 11,6% so với tháng 9. Tổng cộng số liệu bán hàng toàn thị trường từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công đạt 55.275 chiếc trong tháng 10, giảm khoảng 10% so với tháng trước.

Bạn có đánh giá gì về các mẫu xe bán tải trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!