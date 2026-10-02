Xe bán tải quay đầu tông người đàn ông tử vong, hé lộ hoàn cảnh đáng thương

Ngày 2/10, ông Phan Văn Quốc, Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong sau khi bị xe bán tải tông trúng.

Theo VTC news, vụ việc xảy ra khoảng 8h30 cùng ngày. Thời điểm này, ông Lý Trung Thủy (24 tuổi, trú xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 49A-801.32, di chuyển từ khu vực Bến xe liên tỉnh Gia Nghĩa về trung tâm Gia Nghĩa.

Khi đến khu vực Tổ dân phố 7, phường Nam Gia Nghĩa, trong lúc quay đầu, xe bán tải va chạm với một người đàn ông chưa rõ danh tính đang ngồi trên vỉa hè.

Phát hiện vụ việc, tài xế cùng người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đắk Nông cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo ông Quốc, nạn nhân là người không có nhân thân, sống lang thang. Chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng và chủ xe bán tải lo hậu sự cho nạn nhân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, chiều 1/10, theo tin từ báo VietNamNet, Công an xã Tân Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ một người đàn ông tử vong tại khu vực bờ biển thôn Kê Gà, bên cạnh một xe máy bị cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người đàn ông bị cháy xém cùng một xe máy ngã bên cạnh, cháy trơ khung, chỉ còn phần động cơ và bánh sau.

Nạn nhân chưa được xác định danh tính, khoảng 35 tuổi, cao khoảng 1,6 m. Toàn thân bị cháy xém, khuôn mặt biến dạng, quần áo bị cháy hoàn toàn.

Công an xã Tân Thành sau đó phong tỏa hiện trường, bảo vệ các dấu vết liên quan để phục vụ công tác điều tra.