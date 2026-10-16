Xe bán tải Nissan Navara Pro PHEV 2027, sắp ra mắt toàn cầu

Nissan xác nhận sẽ đưa mẫu xe bán tải Navara Pro PHEV tới một số thị trường tay lái nghịch, trong đó có Australia và New Zealand, từ năm 2027. Mẫu bán tải mới được phát triển bởi Zhengzhou Nissan – liên doanh giữa Nissan và Dongfeng – và được định vị cạnh tranh với những mẫu xe như BYD Shark 6.

Tại Australia, Navara Pro PHEV sử dụng động cơ xăng 2.0 tăng áp kết hợp mô-tơ điện. Theo thông tin Nissan Australia công bố, hệ truyền động này cho tổng công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp, kết hợp hệ thống khóa vi sai.

Nissan Navara Pro PHEV được cung cấp bốn chế độ lái gồm Standard, Eco, Sport và Slippery. Bên cạnh đó là 7 chế độ vận hành địa hình, gồm Standard, Sand, Mud, Rock, Deep Snow, Wading và Expert, nhằm hỗ trợ xe thích ứng với nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Hãng xe Nissan cho biết mẫu xe bán tải Navara Pro PHEV có thể được cung cấp với nhiều cấu hình hệ thống treo, trong đó có thiết lập nhíp lá hoặc lò xo cuộn đa liên kết phía sau.

Theo kế hoạch hiện tại, mẫu bán tải có tải trọng khoảng 1.000 kg và khả năng kéo có phanh khoảng 3.500 kg, tùy thuộc vào các thủ tục phê duyệt tại từng thị trường. Một điểm đáng chú ý khác là xe được trang bị tính năng V2L, cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Nissan cũng cho biết các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, bao gồm cả máy xăng và diesel, sẽ tiếp tục được cung cấp tùy theo nhu cầu từng thị trường. Thông số về dung lượng pin cũng như phạm vi vận hành thuần điện của xe sẽ được Nissan công bố vào thời điểm gần ngày ra mắt.

Nissan Navara Pro PHEV có chiều dài 5.520 mm, rộng 1.960 mm, cao 1.950 mm và chiều dài cơ sở 3.300 mm. Xe sở hữu góc tới 30 độ và góc thoát 25 độ.

Với hệ truyền động PHEV công suất cao, hệ dẫn động bốn bánh cùng loạt chế độ địa hình, Navara Pro PHEV cho thấy định hướng kết hợp giữa khả năng vận hành mạnh mẽ và tính linh hoạt của một mẫu bán tải hiện đại.

Nissan dự kiến ra mắt toàn cầu Navara Pro PHEV trong năm 2027, song chưa công bố thời điểm cũng như giá bán cụ thể. Cấu hình cuối cùng sẽ được xác nhận trước thời điểm mở bán.

Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Nissan Navara Pro PHEV 2027.