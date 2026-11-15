Xe bán tải Nissan công suất 326 mã lực, di chuyển thuần điện 110km, giá gần 600 triệu đồng

Về thiết kế, Zhengzhou Nissan Z9 Enjoy Edition sở hữu cụm đèn pha tạo hình chữ Z đặc trưng, kết hợp với thiết kế mui xe nổi mang đến diện mạo hiện đại và khỏe khoắn. Một trong những điểm đáng chú ý của mẫu xe này là không gian phía sau được tối ưu cho khả năng chuyên chở.

Zhengzhou Nissan Z9 Enjoy Edition 2027.

Sàn hàng ghế thứ hai có dung tích lên tới 970 lít, trong khi cửa sau có thể mở với góc 90 độ, giúp người dùng thuận tiện hơn khi xếp dỡ hàng hóa. Ngoài ra, xe còn có khoang chứa đồ siêu lớn với dung tích lên tới 1.165 lít, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành lý, thiết bị phục vụ công việc hoặc các vật dụng cần thiết cho những chuyến đi dài ngày.

Khoang nội thất của Zhengzhou Nissan Z9 Enjoy Edition được trang bị nhiều tiện nghi đáng chú ý trong phân khúc. Xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD kích thước 10 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch, hỗ trợ kết nối mạng thông minh. Các trang bị khác bao gồm hệ thống mở khóa không cần chìa khóa, khởi động bằng nút bấm, hệ thống kiểm soát hành trình, cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau và vô-lăng đa chức năng.

Bên cạnh đó, Nissan Z9 Enjoy Edition còn có cần gạt mưa cảm biến, gương chiếu hậu chỉnh điện và hàng ghế sau có thể gập lại để mở rộng không gian sử dụng. Những tính năng hỗ trợ từ xa như điều khiển xe thông qua thiết bị kết nối, sạc theo lịch trình và chế độ cách ly khi cắm điện cũng được tích hợp, góp phần nâng cao sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Nissan Z9 Enjoy Edition sử dụng hệ truyền động hybrid hiệu suất cao, với động cơ đạt hiệu suất nhiệt tối đa 47,06%. Tổng công suất của hệ thống đạt 326 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại lên tới 800 Nm. Đây là những thông số đáng chú ý đối với một mẫu xe hướng đến khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu vận hành và chuyên chở.

Bộ pin cho phép xe di chuyển thuần điện tối đa 110 km theo tiêu chuẩn NEDC, giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trong những hành trình ngắn. Theo thông tin từ nhà sản xuất, chi phí vận hành chỉ ở mức dưới 1 cent/km. Người dùng có thể lựa chọn bốn chế độ lái gồm thuần điện, hybrid, hiệu suất cao và chế độ tuyết, qua đó thích ứng với các điều kiện vận hành khác nhau.

Một điểm nhấn khác trên Zhengzhou Nissan Z9 Enjoy Edition là khả năng cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc yêu thích hoạt động cắm trại. Xe hỗ trợ chức năng xả điện ngoài công suất 6 kW, với hai phương thức kết nối gồm bảng điều khiển tại thùng xe và cổng sạc chậm. Đáng chú ý, hệ thống còn cung cấp công suất xả điện DC tối đa 30 kW và công suất liên tục 24 kW, mở rộng khả năng cung cấp năng lượng cho các thiết bị có nhu cầu sử dụng điện lớn.

Hệ thống cấp điện bên ngoài của xe hỗ trợ bốn kịch bản hoạt động gồm khóa xe, lái xe, đỗ xe và V2V & V2L. Trong đó, V2V cho phép truyền năng lượng giữa các phương tiện, còn V2L hỗ trợ cấp điện trực tiếp cho những thiết bị điện bên ngoài. Nhờ đó, Zhengzhou Nissan Z9 Enjoy Edition có thể trở thành nguồn cung cấp năng lượng di động phục vụ nhiều tình huống, từ vận hành thiết bị tại công trường, hoạt động ngoài trời cho đến những chuyến cắm trại dài ngày.