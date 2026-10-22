Xe bán tải Ford 'lại' bị triệu hồi

Ford vừa phát lệnh triệu hồi đối với 102.159 chiếc bán tải và xe tải hạng nặng thuộc dòng F-Series tại thị trường Mỹ do sự cố hiển thị sai số liệu trên cụm đồng hồ đo tốc độ analog. Sự cố này xuất phát từ lỗi linh kiện cơ khí, khiến tài xế có thể nhận diện sai tốc độ vận hành thực tế cũng như vòng tua máy.

Báo cáo từ Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) chỉ ra rằng cụm đồng hồ cơ học trên các xe bị ảnh hưởng có hiện tượng kim bị kẹt, rung lắc hoặc hiển thị không chính xác. Trong một số trường hợp, bảng đồng hồ xuất hiện hai mức tốc độ khác nhau cùng lúc nếu xe được trang bị đồng thời màn hình kỹ thuật số phụ.

Đại diện hãng xe Mỹ cho biết lỗi kỹ thuật xuất phát từ quy trình sản xuất linh kiện của nhà cung cấp, khiến mô-đun điều khiển kim đo vận hành thiếu ổn định.

Hơn 90.000 chiếc bán tải Super Duty của Ford bị triệu hồi tại Mỹ. Ảnh: Car and Driver.

Dù chưa ghi nhận bất kỳ vụ va chạm hay chấn thương nào liên quan, việc đồng hồ tốc độ hiển thị sai vẫn vi phạm các quy chuẩn an toàn bang và làm tăng nguy cơ tai nạn khi tài xế không kiểm soát đúng tốc độ di chuyển.

Đợt triệu hồi lần này bao gồm 91.588 xe Super Duty thuộc các dòng F-250, F-350, F-450, F-550 và F-600 đời 2025–2026, được sản xuất trong khoảng thời gian từ giữa tháng 12/2024 đến giữa tháng 4/2026. Ngoài ra, chiến dịch cũng ghi nhận 10.570 chiếc F-150 đời 2026 và duy nhất 1 chiếc F-750 Super Duty xuất xưởng vào tháng 11/2025.

Do đây là lỗi liên quan tới phần cứng của bảng đồng hồ, Ford không thể khắc phục thông qua các bản cập nhật phần mềm từ xa (OTA). Khách hàng sở hữu mẫu xe nằm trong diện ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ thay thế miễn phí toàn bộ cụm đồng hồ đo tại hệ thống đại lý.