Xe bán tải động cơ PHEV, công suất 489 mã lực, giá gần 1 tỷ đồng

JAC T9 PHEV được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Trung Quốc, có giá khởi điểm 156.027,60 Ringgit (tương đương 982,65 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn. phiên bản Adventure với giá 164.027,60 Ringgit (1,033 tỷ đồng). Phiên bản này được trang bị lốp Toyo Open Country R/T và bộ mâm hợp kim đa chấu sơn đen, trong khi cấu hình tổng thể gần như không thay đổi.

JAC T9 PHEV.

Điểm nổi bật nhất của JAC T9 PHEV nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.0L với hai mô-tơ điện. Động cơ xăng cho công suất 211 PS và mô-men xoắn 370 Nm, kết hợp hộp số hybrid chuyên dụng 4 cấp (DHT) tích hợp mô-tơ điện có công suất 177 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm.

Ở phía sau, một mô-tơ điện khác cung cấp công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 340 Nm. Khi phối hợp, toàn bộ hệ thống tạo ra công suất tổng hợp 489 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Đây là những thông số đáng chú ý trong phân khúc bán tải, vượt xa phiên bản T9 diesel với công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 410 Nm và cả T9 EV với hệ thống mô-tơ điện có mô-men xoắn tổng cộng 516 Nm.

JAC T9 PHEV sử dụng bộ pin lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 31,2 kWh do Gotion High-Tech cung cấp. Theo tiêu chuẩn NEDC, xe có thể di chuyển tối đa 100 km ở chế độ thuần điện và đạt tổng phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.000 km khi sử dụng cả động cơ xăng lẫn mô-tơ điện. Nếu quy đổi theo tiêu chuẩn WLTP thực tế hơn, hai con số này lần lượt vào khoảng 85 km và 850 km.

Pin hỗ trợ sạc nhanh DC từ 15% lên 80% trong khoảng 30 phút, trong khi thời gian sạc AC từ 15% lên 100% dao động 3,5-5,5 giờ. Công suất sạc cụ thể chưa được nhà sản xuất công bố. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ tính năng cấp điện từ xe ra thiết bị bên ngoài (V2L) với công suất 15 kW, hữu ích khi cắm trại hoặc sử dụng các thiết bị điện ở những khu vực không có nguồn cấp cố định.

Về kích thước, JAC T9 PHEV có chiều dài 5.330 mm, rộng 1.965 mm, cao 1.920 mm và chiều dài cơ sở 3.110 mm, tương đồng với các phiên bản T9 khác. Thùng hàng có dung tích 1,14 m³, kích thước 1.520x1.590x470 mm, đáp ứng nhu cầu chở hàng và sử dụng đa dụng. Khoảng sáng gầm xe đạt 205 mm, thấp hơn một chút so với mức 210 mm của T9 diesel nhưng tương đương T9 EV. Khả năng lội nước của phiên bản PHEV là 550 mm, thấp hơn đáng kể so với mức 800 mm trên bản diesel.

Hệ thống treo của JAC T9 PHEV gồm tay đòn kép ở phía trước và hệ thống treo đa liên kết sử dụng lò xo cuộn ở phía sau. Xe được trang bị khóa vi sai điện tử ở cả cầu trước và cầu sau, kết hợp phanh tay điện tử và chức năng giữ phanh tự động. Góc tiếp cận đạt 27 độ, góc thoát 23 độ, tương đương các phiên bản T9 diesel và T9 EV.

Tuy nhiên, do phải mang theo bộ pin dung lượng lớn cùng hệ thống truyền động phức tạp, trọng lượng không tải của xe lên tới 2.555 kg, cao hơn mức 2.055 kg của bản diesel và 2.350 kg của bản thuần điện. Khả năng kéo của T9 PHEV đạt 3,5 tấn, ngang với phiên bản diesel và vượt mức 2 tấn của T9 EV, trong khi tải trọng đạt 915 kg, thấp hơn mức 1.000 kg của bản diesel nhưng nhỉnh hơn đôi chút so với T9 EV ở mức 910 kg.

Để đáp ứng nhiều điều kiện vận hành, JAC trang bị cho T9 PHEV các chế độ lái Eco, Standard và Sport, cùng những chế độ địa hình chuyên biệt gồm Snow, Mud, Sand, Rock, Off-Road và Off-Road Cruise. Ngoại hình xe có một số điểm nhận diện riêng, trong đó logo JAC trên lưới tản nhiệt được sơn màu xanh lam tương tự phiên bản T9 EV, thay vì màu đỏ như trên bản diesel.

T9 PHEV sở hữu cửa sổ trời, giá nóc và thanh thể thao phía sau cabin với thiết kế đơn giản hơn so với cấu trúc dạng ống trên các phiên bản T9 diesel và T9 EV. Bộ mâm hợp kim khí động học có kích thước 18 inch, đi kèm lốp Giti 265/60. Đây cũng là một trong những khác biệt về trang bị ngoại thất giúp phân biệt phiên bản PHEV với các biến thể còn lại.

Không gian nội thất của JAC T9 PHEV được trang bị vô-lăng bốn chấu thiết kế mới, dù phần trung tâm và các chấu bên vẫn giữ cách bố trí quen thuộc. Vô-lăng chỉ hỗ trợ điều chỉnh độ nghiêng. Xe sử dụng cần số dạng núm xoay tương tự T9 EV, trong khi khu vực bên dưới được bổ sung các nút điều khiển khóa vi sai trước, khóa vi sai sau và lựa chọn chế độ địa hình.

Hệ thống giải trí gồm màn hình cảm ứng đặt dọc kích thước 10,4 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và camera 360 độ hỗ trợ chế độ quan sát xuyên thấu, giúp người lái dễ dàng kiểm soát khu vực xung quanh xe khi di chuyển hoặc đỗ ở không gian hẹp. Hệ thống đèn viền nội thất 64 màu cũng góp phần tăng tính hiện đại cho khoang cabin.

Danh sách trang bị tiện nghi của JAC T9 PHEV khá phong phú, bao gồm ghế bọc da màu đen với họa tiết quả trám, sạc điện thoại không dây công suất 50W, cửa sổ chỉnh điện một chạm, đèn pha tự động, cần gạt mưa tự động và gương chiếu hậu chống chói tự động. Xe còn có điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau cùng các cổng kết nối USB-A, USB-C và ổ cắm điện 220V. Hộp tựa tay trung tâm phía trước tích hợp cửa gió làm mát, bổ sung tiện ích cho người sử dụng trong những hành trình dài. Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) cũng được trang bị nhằm hỗ trợ người lái theo dõi tình trạng lốp và tăng cường an toàn khi vận hành.

Về an toàn, JAC T9 PHEV sở hữu 7 túi khí, trong đó có túi khí trung tâm phía trước, cùng gói công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến cấp độ 2 (ADAS). Các tính năng đáng chú ý gồm phanh khẩn cấp tự động phía trước và phía sau (AEB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Đáng chú ý, mẫu bán tải này đạt xếp hạng an toàn 5 sao từ Chương trình Đánh giá Xe Mới của Australia và New Zealand (ANCAP), một yếu tố có thể giúp tăng sức cạnh tranh trước những đối thủ trong phân khúc.

Khách hàng tại Malaysia có thể lựa chọn JAC T9 PHEV với năm màu sơn ngoại thất gồm trắng, đen, xanh dương, xám đậm và bạc. Chính sách hậu mãi cũng là điểm đáng chú ý khi xe được bảo hành 7 năm, trong khi bộ pin cao áp được bảo hành 8 năm. Cả hai chính sách đều áp dụng giới hạn quãng đường tối đa 150.000 km.

- Video cận cảnh JAC T9 PHEV. Nguồn: JAC New Zealand.