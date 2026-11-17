Theo JapanToday, mẫu xe Corolla mang tính biểu tượng của Toyota, đồng thời là ô tô bán chạy nhất thế giới, vừa kỷ niệm 60 năm ra mắt trong tháng này.

Đáng chú ý, nhân dịp kỷ niệm trọng đại này, hãng xe Nhật công bố một cột mốc mới về lượng tiêu thụ của dòng Corolla. Tính đến cuối tháng 9/2026, doanh số cộng dồn của dòng Toyota Corolla đã vượt 58 triệu chiếc tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Toyota Corolla thế hệ đầu tiên ra mắt năm 1966. Ảnh: Toyota

Là một trong những dòng xe chủ lực ở phân khúc phổ thông, Corolla góp phần thúc đẩy xu hướng sở hữu ô tô cá nhân trên toàn cầu và liên tục được cải tiến để đáp ứng nhu cầu của từng thời kỳ.

Thế hệ Corolla đầu tiên ra mắt vào tháng 11/1966, ban đầu chỉ có cấu hình sedan 2 cửa. Đến năm 2020, Toyota mở rộng danh mục sản phẩm với Corolla Cross – mẫu SUV đầu tiên thuộc dòng xe này, sở hữu khoang hành lý rộng rãi và tính đa dụng cao hơn.

Năm 2024, dòng Corolla đạt doanh số toàn cầu cao kỷ lục với khoảng 1,66 triệu xe.

Thế hệ Corolla tiếp theo, tức đời thứ 13, dự kiến sẽ có danh mục hệ truyền động đa dạng hơn, bao gồm phiên bản thuần điện đầu tiên và phiên bản hybrid sạc ngoài (PHEV). Xe được kỳ vọng có thể sớm xuất hiện trong năm 2027.

Toyota Corolla thế hệ mới (phải) và các mẫu xe tiền nhiệm. Ảnh: Kyodonews

Bên cạnh đó, Toyota đã đưa những mẫu xe sử dụng động cơ hydro phát triển dựa trên GR Corolla tham gia các giải đua sức bền. Hãng đặt mục tiêu đưa các dòng xe sử dụng hệ truyền động hydro ra thị trường đại chúng trong tương lai.

Tại Việt Nam, dòng Corolla từng được bán chính hãng với tên Corolla Altis. Nhưng khác với các thị trường nước ngoài, mẫu sedan này không được người dùng Việt ưa chuộng và đã ngừng bán vào tháng 6 năm nay.

Trong khi đó, bản gầm cao Corolla Cross bán khá tốt, đạt doanh số 6.382 chiếc trong 10 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, khoảng 3/4 số xe Corolla Cross bán ra thị trường là phiên bản hybrid.