Xây trường nội trú vùng biên Quảng Trị: Hiện thực giấc mơ học tập của học sinh

Những ngôi trường đang dần hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa vào sử dụng.

Những ngôi trường mới không chỉ thay đổi điều kiện dạy và học mà còn mở thêm cơ hội để học sinh vùng cao được học tập trong môi trường khang trang, an toàn, hiện đại, từng bước thu hẹp khoảng cách với vùng thuận lợi.

Ở những địa bàn miền núi, biên giới, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, hành trình đến trường của học sinh từng gắn với khoảng cách địa lý, giao thông cách trở, thiếu thốn cơ sở vật chất và những trở ngại về điều kiện sinh hoạt.

Với nhiều thầy cô, việc bám trường, bám lớp, đến với học sinh ở những địa bàn xa xôi cũng là một hành trình nhiều thử thách.

Trong bối cảnh đó, việc đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới của tỉnh Quảng Trị đang mở ra sự thay đổi lớn với con em đồng bào các dân tộc sinh sống ở địa bàn vùng biên.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ các công trình trường nội trú.

Không gian học tập, ăn ở, sinh hoạt được đầu tư đồng bộ giúp học sinh vùng cao có điều kiện học tập thuận lợi hơn; đồng thời tạo nền tảng để các nhà trường tổ chức dạy học ổn định, nâng cao chất lượng giáo dục.

Quảng Trị có 15 xã miền núi, thực hiện “Chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới”, tỉnh đã đầu tư xây mới 15 công trình và nâng cấp các cơ sở giáo dục tại các xã biên giới, với tổng kinh phí hơn 3.400 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 1, bốn dự án trường phổ thông nội trú tại các xã Đakrông, Hướng Phùng, Dân Hóa và Thượng Trạch được triển khai, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa vào sử dụng trong tháng 1/2026.

Cùng với việc đưa 4 trường vào vận hành, tỉnh tiếp tục triển khai xây dựng 11 trường thuộc giai đoạn 2, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2027.

Những ngôi trường mới ở vùng phên dậu

Tại xã Hướng Phùng, dự án Trường nội trú Tiểu học và THCS Hướng Phùng được xây dựng trên diện tích khoảng 9,9ha, tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, quy mô phục vụ dạy học khoảng 1.560 học sinh.

Đến nay, khối lượng thực hiện tại hiện trường ước đạt 82% giá trị hợp đồng. Các khối nhà chức năng đang được hoàn thiện, lắp đặt thiết bị; những hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà tiếp tục được triển khai.

Tại xã Đakrông, Trường nội trú Tiểu học và THCS Đakrông được xây dựng trên diện tích 6,4ha, tổng mức đầu tư 220,9 tỷ đồng, quy mô phục vụ 1.021 học sinh. Hiện khối lượng thực hiện ước đạt 91% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu duy trì bình quân khoảng 120 lao động mỗi ngày để đẩy nhanh tiến độ thi công, nỗ lực hoàn thành cuối tháng 10.

Những ngôi trường mới hiện đại mọc lên trên miền biên giới.

Một số khối nhà chức năng đã được bàn giao, nghiệm thu kỹ thuật hoặc cơ bản hoàn thành, đang lắp đặt thiết bị. Các hạng mục còn lại tiếp tục được thi công, hoàn thiện.

Tại xã Dân Hóa, Trường nội trú Tiểu học và THCS Dân Hóa được đầu tư xây dựng tại bản Tà Leng, với tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng. Dự án có quy mô diện tích theo quy hoạch khoảng 11,3ha, diện tích sử dụng đất dự án hơn 10ha.

Trong giai đoạn đầu tư này, trường dự kiến phục vụ khoảng 910 học sinh, định hướng đến năm 2030 nâng lên khoảng 1.485 học sinh. Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng.

Cùng với ba công trình trên, Trường nội trú Tiểu học và THCS Thượng Trạch cũng thuộc nhóm 4 dự án giai đoạn 1 được tỉnh tập trung triển khai.

Việc hình thành các trường nội trú tại những địa bàn khó khăn, vùng biên giới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mang tri thức, kiến tạo "điểm tựa" vững chắc cho đồng bào và thế hệ trẻ nơi phên dậu Tổ quốc.

Học sinh hân hoan vì được học tập trong ngôi trường mới.

Đây cũng là thay đổi có ý nghĩa đối với những địa bàn mà trước đây việc đến trường của học sinh còn phụ thuộc nhiều vào khoảng cách, điều kiện giao thông và khả năng bảo đảm sinh hoạt. Khi trường học được đưa đến gần hơn với học sinh, cơ hội tiếp cận giáo dục cũng được mở rộng và thuận lợi hơn.

Từ đầu tư cơ sở vật chất đến thu hẹp khoảng cách giáo dục

Theo Sở GD&ĐT Quảng Trị, trong năm học 2026-2027, ngành đã tổ chức rà soát tổng thể nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Đây là cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư theo lộ trình, hướng tới mục tiêu 100% trường học được kiên cố hóa và được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu.

Việc đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn luôn được quan tâm.

Mạng lưới trường lớp vùng miền núi, biên giới tiếp tục được củng cố, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập; hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được duy trì tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập và rèn luyện

Đối với 15 xã biên giới, tổng nguồn lực hơn 3.400 tỷ đồng dành cho 15 công trình xây mới và nâng cấp cơ sở giáo dục cho thấy mức độ ưu tiên dành cho giáo dục ở khu vực còn nhiều khó khăn.

Theo bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục, nâng cao điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt cho học sinh tại các địa bàn biên giới.

Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị khẳng định, các công trình trường nội trú là những dự án đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh đối với giáo dục vùng đồng bào các dân tộc ở miền núi, biên giới.

Chủ trương xây dựng trường nội trú ở biên giới thể hiện tinh thần nhân văn, hướng tới mục tiêu không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Đây không chỉ là chương trình đầu tư hạ tầng giáo dục mà còn là chính sách xã hội có ý nghĩa thiết thực.

Các trường nội trú vùng biên được đầu tư hiện đại sẽ tạo môi trường giúp học sinh tiếp thu tri thức, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, phát triển năng lực, sở trường cá nhân; đồng thời bảo tồn và phát huy văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc.

Tại hội nghị tổng kết năm học và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh tập trung nguồn lực, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án trường nội trú biên giới, đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất trường học ở những địa bàn khó khăn.

Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa khu vực miền núi, biên giới với vùng thuận lợi.

Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh ý nghĩa của việc sớm hoàn thành, đưa các trường vào hoạt động.

Từ những điểm trường còn nhiều thiếu thốn đến những ngôi trường nội trú được đầu tư bài bản, hành trình ấy cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn về giáo dục vùng khó, không chỉ bảo đảm học sinh được đến trường mà phải từng bước tạo dựng một môi trường học tập đủ điều kiện để các em phát triển.

Quảng Trị đang tiếp tục triển khai 11 trường thuộc giai đoạn 2, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2027. Khi hệ thống 15 công trình trường học tại các xã biên giới từng bước hoàn thiện, những ước mơ học tập của học sinh vùng cao được “chắp cánh”.

Đó cũng là nền tảng để giáo dục vùng cao Quảng Trị từng bước nâng cao chất lượng, thu hẹp khoảng cách và tạo chuyển biến thực chất.

Ngày 15/10, kiểm tra tiến độ xây dựng hai trường phổ thông nội trú tại Hướng Phùng và Đakrông, ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh ý nghĩa của việc sớm hoàn thành, đưa các trường vào hoạt động đối với việc nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục tại các địa bàn miền núi, vùng khó khăn của tỉnh. Ông Trần Vũ Khiêm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp, rà soát tiến độ từng hạng mục, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 10/2026. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, công tác chuẩn bị các điều kiện để đưa trường vào hoạt động cũng được yêu cầu triển khai đồng bộ. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu, Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh, chính quyền địa phương và các nhà trường khẩn trương rà soát, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án nhân sự và bộ máy quản lý, bảo đảm các công trình sẵn sàng vận hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ dạy học và nuôi dưỡng học sinh nội trú ngay sau khi hoàn thành bàn giao.