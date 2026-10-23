Xây trụ sở mới: Tính kỹ hãy làm!

Xây dựng TTCT-HC cấp tỉnh là việc có tác động và ý nghĩa to lớn nên cần được nghiên cứu, tính toán thấu đáo mọi lẽ. Sẽ thuyết phục hơn nếu các địa phương đánh giá nghiêm túc một số vấn đề sau: Trụ sở cũ có thể nâng cấp, cải tạo để tiếp tục sử dụng lâu dài được không? Sức ép và việc giải quyết trụ sở dôi dư sau sáp nhập còn lớn, nhiều khó khăn, việc xây trụ sở mới có tạo thêm áp lực cho vấn đề này?

Phối cảnh không gian kiến trúc Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Trung tâm nghiên cứu kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Việc huy động các nguồn lực lớn xây dựng TTCT-HC có cần thiết, phù hợp với bối cảnh yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao và gắn liền với chất lượng phát triển đang đòi hỏi thu hút vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội? Trụ sở mới có chắc chắn “nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền” và nếu không chắc chắn thì ai chịu trách nhiệm, cơ sở nào bảo đảm cho lý do xây mới này? Bởi, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền được đo bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và chất lượng đời sống chứ không đo bằng quy mô trụ sở.

Còn nhớ, khi trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc nhở các đại biểu và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong mỗi việc làm, hành động của mình phải tự hỏi: Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho dân tin hơn không? Có làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn không? Có làm cho đất nước giàu mạnh hơn không?

Trả lời thẳng thắn, nghiêm túc những câu hỏi trên rồi xây TTCT-HC mới cũng chưa muộn!