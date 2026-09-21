Xây thêm cầu cạn tránh khúc cua nguy hiểm trên đèo Mimosa Đà Lạt

Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành 1 mố trụ cầu đầu tiên và dự kiến đưa công trình vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2027.

Theo đó, công trình cầu cạn Mimosa do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) triển khai thi công tại vị trí Km227+150 (thuộc phường Xuân Hương – Đà Lạt). Công trình dài 140m, rộng 9m, gồm 4 nhịp, 2 mố và 3 trụ cầu. Ghi nhận đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành một mố cầu đầu tiên và đang tập trung nhân lực để tăng tốc thi công, nhằm đưa công trình hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán 2027. Sau khi hoàn thiện, cầu cạn Mimosa sẽ giúp các phương tiện tránh được khúc cua dạng chữ U khá gắt trên tuyến đèo Mimosa tại vị trí Km227.

Song song với việc xây cầu cạn Mimosa, Ban Quản lý dự án 85 cũng đang triển khai thi công, cải tạo đoạn tuyến và gia cố taluy tại Km229+700 trên đèo Mimosa. Hiện đơn vị thi công xây dựng tường chắn phía taluy âm để mở rộng nền đường, cải tạo đoạn đường cong và tăng khả năng chống sạt lở cho đoạn tuyến này.

Công trình cầu cạn Mimosa dài 140m, rộng 9m, sau khi hoàn thiện sẽ giúp các phương tiện tránh được khúc cua dạng chữ U khá gắt trên tuyến đèo Mimosa.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 85, công trình cầu cạn Mimosa và cải tạo đoạn tuyến trên đèo Mimosa có kinh phí khoảng 37 tỷ đồng. Công trình bắt đầu thi công từ tháng 6 vừa qua và dự kiến sẽ hoàn thành sau khoảng 4 tháng thi công. Công trình cũng được kỳ vọng tăng khả năng khai thác tuyến quốc lộ 20, đoạn qua đèo Mimosa và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng giao thông khi xảy ra sạt lở.

Tuyến đèo Mimosa thuộc Quốc lộ 20 là một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối Đà Lạt với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Trong mùa mưa dịp cuối năm 2025, tuyến đèo này cũng bị sạt lở, đứt gãy một đoạn đường dài hơn 100m, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn. Sau đó, cơ quan chức năng đã mở đường tạm và thi công xây dựng cầu cạn Xuân Hương bắc qua đoạn sạt lở và hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối tháng 4/2026.