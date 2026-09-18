Xây thành phố trên Mặt Trăng, tưởng dễ mà khó đến mức nào?

Mặt Trăng và Sao Kim xuất hiện rất gần nhau trên bầu trời tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Dù lượng nước lớn vẫn bị giữ lại bên trong những hạt thủy tinh nhỏ li ti phân bổ trên bề mặt Mặt Trăng, các nhà khoa học ước tính lượng nước này vẫn không thể đủ để duy trì liên tục trong thời gian dài. Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu công bố vào tuần này trên tạp chí Frontiers in Space Technologies.

Các chuyên gia đặt câu hỏi: Với nguồn nước đó, chúng ta có thể duy trì một thành phố lớn đến mức nào trên Mặt Trăng?

Nếu lấy 1 tỷ tấn nước làm một ước tính, các nhà nghiên cứu đang tính toán xem cộng đồng có quy mô khác nhau có thể tồn tại trong bao lâu để sử dụng nước cho việc uống, vệ sinh cá nhân, trồng lương thực, làm nhiên liệu tên lửa và thậm chí cả hô hấp .

Nghiên cứu ước tính dân số 1 triệu người, tương đương với số người đang sống tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, sẽ sử dụng hết nguồn nước này trong chưa đầy hai năm rưỡi.

Nếu nước được tái chế một cách hiệu quả trên Mặt Trăng thì một thành phố 1 triệu người sẽ mất khoảng 100 năm mới sử dụng hết nguồn nước này. Điều đó cũng phụ thuộc vào việc mọi người phải sử dụng nước rất tiết kiệm.

Cũng theo nghiên cứu, "một ngôi làng trên Mặt Trăng” với 1.000 cư dân có thể sử dụng nguồn nước trên Mặt Trăng tương đối thoải mái mà không phải quá lo lắng.

Trong ngắn hạn, các nhà nghiên cứu cho rằng có lẽ lượng nước tại các cực của Mặt Trăng sẽ đủ để duy trì các trạm nghiên cứu quy mô nhỏ với khoảng 1.000 người.

Những băng nước ở các cực của Mặt Trăng có giá trị lớn về mặt khoa học, và cần nghiên cứu kỹ lưỡng để sử dụng làm nước.

Cũng theo nghiên cứu, một trong những cách để giảm lượng nước tiêu thụ có thể là chuyển sang chế độ ăn thuần chay, bởi lượng nước cần để sản xuất thịt bò cao gấp 6 lần so với đậu tương, trong khi thịt gà cần lượng nước gấp 2 lần.

Tuy nhiên, ngay cả khi con người tối ưu hóa việc sử dụng nước, vẫn còn “sự không chắc chắn" rất lớn về lượng nước thực sự có trên Mặt Trăng.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng cần phải quản lý cẩn thận những nguồn nước Mặt Trăng vốn có hạn để bảo vệ nguồn tài nguyên trên Mặt Trăng bị khai thác cạn kiệt quá sớm.