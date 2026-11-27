Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng người dân bản Hồ Thầu (xã Phong Thổ) trồng tre sát đường biên giới, góp phần nhân rộng mô hình “Lũy tre biên cương”.

Tháng 9 vừa qua, tại xã Phong Thổ, Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với nhóm thiện nguyện Thanh Âm Xanh (Hà Nội) và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức trồng tre theo mô hình “Lũy tre biên cương”.

Trên khu vực từ mốc giới 57 đến mốc 58 thuộc diện tích đất rừng phòng hộ của bản Hồ Thầu do Đồn Biên phòng Huổi Luông quản lý, các thành viên đoàn công tác phối hợp với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị thực hiện các khâu theo đúng quy trình, từ xác định vị trí, đào hố, xử lý đất và trồng cây. Cây được trồng bảo đảm khoảng cách, độ sâu và độ chắc của gốc, tạo điều kiện để cây nhanh bén rễ, hạn chế đổ ngã, thuận lợi cho công tác chăm sóc, theo dõi sinh trưởng trong thời gian tiếp theo.

Hoạt động trồng tre nằm trong chương trình hỗ trợ triển khai mô hình “Lũy tre biên cương” tại 5 đồn biên phòng thuộc BĐBP tỉnh gồm: Huổi Luông, Pa Vệ Sử, Pa Ủ, Thu Lũm và Mù Cả. Nhóm thiện nguyện Thanh Âm Xanh hỗ trợ 3.505 cây tre giống, gồm 2.505 cây tre gai và 1.000 cây tre Bát Độ. Riêng tại bản Hồ Thầu, CBCS Đồn Biên phòng Huổi Luông và người dân trồng được 300 cây tre gai và 900 cây tre măng Bát Độ, phủ xanh diện tích 7,9ha dọc vành đai biên giới.

Thượng tá Quản Anh Tuấn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Huổi Luông cho biết: Mô hình được triển khai bài bản, bắt đầu từ khảo sát vị trí, lựa chọn hộ có đất sát biên giới, vận động nhân dân cùng tham gia, cùng chăm sóc, hưởng lợi. Khi người dân trực tiếp trồng và chăm sóc tre, bà con càng thêm gắn bó với mảnh đất biên cương, từ đó tự giác hơn trong việc giữ đất, giữ rừng và bảo vệ đường biên, cột mốc. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ cây giống, mà còn cùng nhân dân phát dọn thực bì, đào hố, trồng cây, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây tre.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng tổ chức nhân rộng mô hình “Lũy tre biên cương” tại xã Phong Thổ.

Tại các địa bàn biên giới của tỉnh có nhiều đường mòn, lối mở, địa hình đồi núi phức tạp, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Trong điều kiện đó, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới không chỉ đặt ra yêu cầu với lực lượng chuyên trách, mà còn đòi hỏi phát huy sức mạnh của nhân dân, nhất là các hộ dân sinh sống, lao động sản xuất gần đường biên, cột mốc.

Trên đường đến khu vực trồng tre của bản Hồ Thầu, Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chia sẻ: Từ thực tiễn địa bàn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh nhận thấy dọc biên giới còn nhiều diện tích đất đồi, đất trống có thể khai thác hiệu quả hơn. Cây tre Bát Độ phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, chi phí chăm sóc thấp, cho thu hoạch tương đối nhanh, sản phẩm măng có thể tạo thêm thu nhập cho người dân. Từ cách nghĩ ấy, mô hình “Lũy tre biên cương” ra đời, vừa hướng tới mục tiêu phát triển sinh kế, vừa hình thành dải cây xanh góp phần bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đến nay, tổng số tre đã bén rễ trên đất biên giới Lai Châu gần 7.000 cây, trải dài hàng chục kilomet. Hiệu quả của mô hình “Lũy tre biên cương” ở các xã biên giới không chỉ nằm ở số cây đã trồng hay chiều dài tuyến biên giới được phủ xanh, mà còn khơi dậy trách nhiệm của nhân dân với đường biên, cột mốc. Khi trực tiếp trồng, chăm sóc, khai thác lợi ích kinh tế từ cây tre, bà con thêm gắn bó với từng triền đồi, từng lối mòn, từng vị trí cột mốc trên dải đất quê hương.

Ông Toán Ma Tơ, dân tộc Hà Nhì ở bản Mù Cả (xã Mù Cả) chia sẻ: “Gia đình tôi có đất gần khu vực biên giới nên khi BĐBP vận động trồng tre, tôi sẵn sàng tham gia. Trồng tre vừa có thêm nguồn thu từ khai thác măng, vừa giữ đất, chống xói mòn. Đất này là của quê hương, Tổ quốc, người dân chúng tôi có trách nhiệm cùng bộ đội giữ gìn”.

Thiếu tá Trần Sỹ Kháng - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mù Cả khẳng định: Mô hình “Lũy tre biên cương” có ý nghĩa rất thiết thực. Khi đường biên, khu vực mốc quốc giới được phát quang, đường tuần tra được củng cố, cùng sự tham gia của các hộ dân tự quản, CBCS có thêm điều kiện nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh.

Từ cách nghĩ gần dân, vì dân và dựa vào dân, BĐBP Lai Châu đã biến cây tre thành điểm tựa sinh kế của nhân dân, thành “hàng rào xanh” bảo vệ đất, nước, môi trường và chủ quyền lãnh thổ quốc gia.