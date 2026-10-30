Xây niềm tin, đón dòng vốn

Hạ tầng đồng bộ cùng môi trường đầu tư thông thoáng giúp tỉnh Phú Thọ sẵn sàng đón các làn sóng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu. Ảnh: Khu công nghiệp Bá Thiện 2 là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, quyết liệt tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa quy trình thủ tục đầu tư. Điển hình, những cơ chế tiên phong như “Luồng xanh 24h” được áp dụng đã kịp thời tháo gỡ “nút thắt” về pháp lý đối với dự án trọng điểm, tạo động lực cho các dòng vốn dịch chuyển. Tinh thần đồng hành “doanh nghiệp gặp khó khăn ở đâu, chính quyền có mặt ở đó” được hiện thực hóa qua mô hình “Cà phê doanh nhân” và các diễn đàn đối thoại trực tiếp. Sự thay đổi căn bản từ tư duy “quản lý” sang “quản trị” đã trở thành cốt lõi, củng cố niềm tin chiến lược để các tập đoàn đa quốc gia cam kết đầu tư dòng vốn dài hạn tại Phú Thọ.

Từ những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 9 tháng qua, toàn tỉnh thu hút được hơn 2,4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt 151,3% kế hoạch năm và gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ gia tăng đột phá về quy mô, dòng vốn ngoại đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ về mặt chất lượng. Tỉnh kiên định ưu tiên lựa chọn và tiếp nhận các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, linh kiện điện tử, vi mạch và năng lượng sạch. Việc thu hút thành công các siêu dự án quy mô lớn như Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko (Nhật Bản), hay dự án mở rộng quy mô sản xuất của Tập đoàn BYD (Trung Quốc) là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút và uy tín môi trường đầu tư của Phú Thọ. Sức bật từ dòng vốn ngoại hòa nhịp cùng nội lực đưa tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 của tỉnh đạt 10,01%, giữ vững vị trí thứ hai vùng trung du và miền núi phía Bắc. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, là trụ cột của nền kinh tế với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng 21,52%.

Để đạt được những kết quả đột phá trong thu hút đầu tư, tỉnh tích cực mở rộng quan hệ quốc tế, đưa công tác đối ngoại trở thành động lực then chốt nhằm đón đầu các làn sóng dịch chuyển dòng vốn trên thế giới. Cùng với đó, thiết lập và duy trì bền vững các thỏa thuận hợp tác quốc tế với các địa phương, tổ chức kinh tế lớn của các quốc gia đối tác chiến lược. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá địa phương được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp tại các thị trường trọng điểm châu Âu, châu Á đã mở ra những hành lang thương mại mới. Các chương trình giao lưu kinh tế lớn được tổ chức tạo điều kiện để các doanh nghiệp kết nối cung cầu, thúc đẩy năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Từ những diễn đàn này, hình ảnh Phú Thọ năng động, giàu bản sắc văn hóa và sẵn sàng đón nhận những cơ hội hợp tác mới lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng quốc tế.

Mục tiêu cốt lõi của công tác đối ngoại tỉnh hướng tới không chỉ là thu hút các dự án FDI độc lập, mà là xây dựng một hệ sinh thái kinh tế bền vững, nơi các doanh nghiệp nội địa có thể đồng hành, lớn mạnh cùng dòng vốn ngoại. Thông qua ngoại giao kinh tế, Phú Thọ định hướng kết nối sâu sắc khối đầu tư nước ngoài với khối doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển theo chiều sâu. “Bức tranh” đối ngoại và thu hút đầu tư của tỉnh trong 9 tháng qua là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy đột phá, hành động quyết liệt và kết quả thực chất. Bằng việc khơi thông các nguồn lực quốc tế, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh và kiến tạo niềm tin bền vững đối với các nhà đầu tư, Phú Thọ tự tin với những bước tiến vững chắc trên con đường hội nhập. Sức mạnh từ dòng vốn ngoại kết hợp với giá trị văn hóa con người Đất Tổ, tiếp tục là điểm tựa chiến lược đưa tỉnh phát triển giàu mạnh, toàn diện, vững vàng khẳng định vị thế trung tâm kinh tế động lực của vùng trung du và miền núi phía Bắc.