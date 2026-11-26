Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham quan dây chuyền sản xuất Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Cùng với phát huy lợi thế về vị trí địa lý, quỹ đất công nghiệp và kết nối giao thông, tỉnh đang tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ những vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư lâu dài.

Lấy hiệu quả của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ

Ông Trương Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh không chỉ dừng lại ở hoạt động xúc tiến, giới thiệu tiềm năng mà phải được thể hiện bằng những giải pháp hỗ trợ cụ thể trong suốt quá trình nghiên cứu, triển khai và vận hành dự án.

Tỉnh cam kết cung cấp đầy đủ thông tin về quy hoạch, địa điểm đầu tư, điều kiện hạ tầng; hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định và kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh và duy trì kết nối, thúc đẩy triển khai các biên bản ghi nhớ hợp tác. Chính quyền địa phương mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với cộng đồng doanh nghiệp trên cơ sở tin cậy, tôn trọng, đồng hành và cùng phát triển.

Theo ông Trương Thanh Liêm, ký kết hợp tác mới là bước khởi đầu, kết quả triển khai dự án mới phản ánh chất lượng hợp tác. Tỉnh lấy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ, qua đó nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh khảo sát thực tế, tháo gỡ khó khăn cho Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Sau hợp nhất, Tây Ninh có diện tích khoảng 8.536 km2, dân số khoảng 3 triệu người, trong đó trên 1,7 triệu lao động; đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài gần 369 km, bốn cửa khẩu quốc tế và Cảng quốc tế Long An có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 70.000 tấn. Vị trí tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh tạo lợi thế cho tỉnh phát triển công nghiệp, logistics, thương mại và kết nối chuỗi cung ứng quốc tế.

Năm 2025, quy mô nền kinh tế Tây Ninh đạt trên 14 tỷ USD, xếp thứ 8 trong số 34 tỉnh, thành phố. Đến nay, tỉnh thu hút trên 2.100 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng vốn đăng ký trên 27 tỷ USD, thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Đến năm 2030, Tây Ninh định hướng quy hoạch 100 khu công nghiệp và 108 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 37.000 ha. Hiện tỉnh có 54 khu công nghiệp, 60 cụm công nghiệp đã được thành lập và hơn 1.400 ha đất sạch sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư mới.

Ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Sơn cho rằng, bên cạnh quỹ đất công nghiệp, lợi thế của Tây Ninh còn nằm ở khả năng kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, điều kiện xây dựng nhà xưởng và sự hỗ trợ của chính quyền. Các địa bàn Đức Hòa, Mỹ Hạnh, Bến Lức, Mỹ Yên thuận lợi cho doanh nghiệp bố trí nhà máy, vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics.

Từ thực tiễn đầu tư, doanh nghiệp đang phát triển 5 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 2.000 ha, trong đó khoảng 1.500 ha được lấp đầy trong thời gian từ 4 - 5 năm. Theo ông Trịnh Văn Hải, sự chủ động của chính quyền trong giải quyết thủ tục, tháo gỡ vướng mắc là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao đổi với doanh nghiệp về các định hướng phát triển đầu tư, kinh doanh doanh trên địa bàn. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Ở góc nhìn cộng đồng doanh nghiệp trẻ, ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh cho rằng, cải cách thủ tục hành chính, công khai thông tin và tăng cường đối thoại là những chuyển biến tích cực của môi trường đầu tư địa phương.

Việc phân cấp, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan giúp hạn chế chồng chéo trong giải quyết công việc. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh thường xuyên lắng nghe kiến nghị, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn liên quan đến thủ tục, mặt bằng và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Minh Tâm, việc công khai, phản hồi kiến nghị qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh giúp doanh nghiệp thuận tiện theo dõi quá trình xử lý. Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch và kết nối doanh nghiệp với cơ sở đào tạo góp phần tạo thêm điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án và tiếp cận nguồn nhân lực.

Nâng chất dòng vốn đầu tư, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cam kết phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong giải quyết thủ tục tạo điều kiện giúp doanh nghiệp thuận lợi trong đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10 - 10,5%, kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP. Để tạo động lực tăng trưởng, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp bán dẫn, cơ khí chính xác, chế biến nông sản, dược phẩm, thiết bị y tế, công nghệ sinh học; đồng thời phát triển logistics, kinh tế biên mậu, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Trong đó, khả năng cung ứng năng lượng sạch đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Trương Tấn Sơn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh cho biết, tổng công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo đang hoạt động trên địa bàn khoảng 2.000 MW. Đến năm 2030, tỉnh có quy hoạch 7 dự án điện mặt trời với tổng công suất hơn 700 MW; các dự án đã có nhà đầu tư và đang được triển khai.

Trong năm 2026, Dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5, với công suất lắp đặt 450 MW và tổng mức đầu tư 7.774 tỷ đồng đã được thực hiện cơ chế mua bán điện trực tiếp. Sở Công Thương cũng hướng dẫn, hỗ trợ hai dự án triển khai mô hình mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng, phục vụ nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo cho các doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sailun Việt Nam về tháo gỡ khó khăn trong đầu tư kinh doanh. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Cùng với hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, từ đầu năm 2026, ngành công thương đã tổ chức, tham gia 53 sự kiện xúc tiến thương mại, hỗ trợ hơn 500 doanh nghiệp; đồng thời xây dựng Đề án phát triển thương hiệu sản phẩm trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Pháp chế - Chính sách thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, ngành đang tham mưu các giải pháp thực hiện mục tiêu đến năm 2030 giảm từ 8 - 9% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường, tập trung vào nông nghiệp phát thải thấp, kinh tế tuần hoàn và nâng cấp hạ tầng xử lý chất thải.

Sở đang phối hợp với một doanh nghiệp Nhật Bản nghiên cứu dự án sản xuất vật liệu sinh học từ thân cây sắn. Tỉnh cũng triển khai dự án xây dựng hai nhà máy xử lý rác thải với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), dự kiến thực hiện đến năm 2028.

Ông Trương Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối thoại với các doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) về cải thiện môi trường đầu tư. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Những giải pháp về năng lượng sạch, xử lý chất thải và giảm phát thải được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp quốc tế.

Đánh giá triển vọng hợp tác, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam (HKBAV) Michael Chiu Kam Kwong cho rằng, lợi thế về sản xuất, nông nghiệp và hạ tầng công nghiệp của Tây Ninh có thể kết hợp với mạng lưới thị trường quốc tế, năng lực tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp của doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc). Những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác là chế biến thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nông sản, phát triển khu công nghiệp, logistics và các giải pháp hỗ trợ sản xuất xanh.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam (HKBAV) kỳ vọng các hoạt động kết nối doanh nghiệp sẽ giúp hai bên tìm được đối tác phù hợp, từng bước hình thành những mối quan hệ hợp tác thiết thực, lâu dài.

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Tây Ninh giới thiệu các chính sách thu hút đầu tư đối với doanh nghiệp nước ngoài. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Đối với tỉnh Tây Ninh, việc mở rộng hợp tác quốc tế không chỉ nhằm gia tăng số lượng dự án mà còn hướng đến nâng cao chất lượng dòng vốn, phát triển công nghiệp hiện đại và tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với phương châm lấy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ, Tây Ninh hướng đến xây dựng môi trường đầu tư an toàn, thân thiện và hiệu quả, trong đó các cam kết hỗ trợ được cụ thể hóa bằng hành động và kết quả triển khai dự án. Đây cũng là nền tảng để địa phương củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, thu hút nguồn lực đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.