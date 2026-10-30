Xây nhà phố 3 tầng năm 2026, đừng bỏ qua 6 xu hướng thiết kế này

Dưới đây là 6 mẫu nhà phố 3 tầng với những phong cách và cách bố trí khác nhau, phù hợp để tham khảo khi lên phương án xây dựng.

Nhà phố 3 tầng phong cách tối giản

Phong cách tối giản là lựa chọn phù hợp với những gia chủ yêu thích vẻ đẹp hiện đại, gọn gàng. Đặc trưng của mẫu nhà này là hình khối vuông vắn, đường nét thẳng và hạn chế các chi tiết trang trí cầu kỳ.

Mặt tiền thường sử dụng những gam màu trung tính như trắng, xám, be hoặc màu bê tông mài. Hệ cửa kính lớn, có thể kéo dài gần sát trần, giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn.

Ưu điểm của thiết kế nằm ở vẻ ngoài thanh lịch, ít lỗi mốt và dễ phối hợp vật liệu. Tuy nhiên, khi sử dụng nhiều kính ở mặt tiền, gia chủ nên tính toán giải pháp che nắng, rèm cửa và thông gió để hạn chế hấp thụ nhiệt, đồng thời bảo đảm sự riêng tư cho các phòng bên trong.

Thiết kế nhà phố 3 tầng phong cách tối giản

Nhà phố 3 tầng mái bằng

Mái bằng là phương án quen thuộc trong kiến trúc nhà phố hiện đại nhờ hình thức đơn giản, dễ kết hợp với các khối kiến trúc vuông vức. Thiết kế này phù hợp với những gia đình muốn có mặt tiền gọn gàng và tận dụng phần mái cho các nhu cầu sử dụng khác.

Khu vực mái có thể được bố trí làm sân thượng, nơi trồng cây, phơi đồ hoặc tạo không gian thư giãn ngoài trời. Đây là lợi thế đáng cân nhắc tại những khu đất đô thị có diện tích hạn chế.

Dù vậy, gia chủ cần quan tâm đến giải pháp chống thấm, thoát nước và chống nóng ngay từ khâu thiết kế. Chi phí thực tế không chỉ phụ thuộc vào kiểu mái mà còn liên quan đến kết cấu, vật liệu và chất lượng thi công.

Nhà phố 3 tầng mái Thái

Khác với vẻ vuông vức của mái bằng, nhà phố 3 tầng mái Thái tạo ấn tượng nhờ hệ mái dốc, giúp tổng thể công trình trông thanh thoát và nổi bật hơn.

Kiểu mái này có khả năng thoát nước mưa nhanh, đồng thời tạo khoảng không gian mái giúp hỗ trợ giảm nhiệt tùy theo cấu tạo và giải pháp cách nhiệt. Thiết kế phù hợp với gia chủ yêu thích vẻ đẹp sang trọng, có phần gần gũi với kiến trúc nhà ở truyền thống.

Tuy nhiên, mái Thái thường có cấu tạo và yêu cầu thi công phức tạp hơn mái bằng. Vì vậy, khi lập ngân sách, gia chủ nên tính đến chi phí kết cấu mái, vật liệu lợp, chống thấm và bảo trì, thay vì chỉ so sánh hình thức bên ngoài.

Nhà phố 3 tầng có gara ô tô

Với những gia đình sở hữu ô tô, thiết kế gara ngay trong nhà giúp việc cất giữ và sử dụng phương tiện thuận tiện hơn. Mẫu nhà này thường dành một phần diện tích tầng 1 cho gara, kết hợp lối đi vào không gian sinh hoạt.

Phương án này đặc biệt đáng cân nhắc với những lô đất có mặt tiền và điều kiện tiếp cận phù hợp. Khi thiết kế, cần tính toán kích thước gara theo loại xe, khoảng mở cửa, lối di chuyển và vị trí cầu thang để tránh làm ảnh hưởng đến công năng chung.

Ngoài ra, gara nên được bố trí thông gió phù hợp, có giải pháp hạn chế mùi và tách biệt hợp lý với khu vực sinh hoạt. Việc tổ chức lối vào cũng cần bảo đảm an toàn, thuận tiện cho các thành viên trong gia đình.

Thiết kế nhà phố 3 tầng có gara ô tô

Nhà phố 3 tầng có sân thượng xanh

Đưa cây xanh vào nhà phố là một hướng thiết kế được nhiều gia chủ quan tâm, nhất là tại những khu vực có mật độ xây dựng cao. Mẫu nhà này có thể kết hợp cổng lớn, các mảng ốp trang trí, gạch thông gió và cây trồng tại ban công hoặc tầng giữa.

Điểm nhấn nằm ở sân thượng, nơi có thể bố trí giàn che, chậu cây và góc nghỉ ngơi ngoài trời. Không gian này giúp gia đình có thêm nơi thư giãn mà không cần dành diện tích cho sân vườn ở tầng trệt.

Để sử dụng hiệu quả, gia chủ cần tính toán tải trọng của bồn cây, hệ thống thoát nước, chống thấm và khả năng chịu nắng của vật liệu. Cây xanh cũng nên được lựa chọn theo điều kiện ánh sáng và thời gian chăm sóc thực tế.

Nhà phố 3 tầng vừa ở vừa kinh doanh

Với các lô đất góc có hai mặt tiền hoặc nằm trên tuyến đường thuận lợi, nhà phố 3 tầng có thể kết hợp không gian ở và kinh doanh. Tùy nhu cầu, tầng 1 và tầng 2 được bố trí làm cửa hàng, showroom, văn phòng hoặc quán cà phê, trong khi tầng 3 dành cho sinh hoạt gia đình.

Cách tổ chức này giúp tận dụng vị trí của khu đất và tạo sự linh hoạt trong sử dụng. Tuy nhiên, gia chủ nên phân chia rõ khu vực kinh doanh với không gian riêng tư, đồng thời tính toán lối đi, nhà vệ sinh, chỗ để xe và hệ thống kỹ thuật phù hợp.