Xây nhà ở riêng lẻ có phải thông báo khởi công xây dựng?

Cụ thể, UBND xã yêu cầu bà Yến phải thực hiện thủ tục thông báo khởi công xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ và xác định bà có hành vi vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bà Yến tham khảo khoản 3 Điều 43 Luật Xây dựng 2025: "Trước khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư xây dựng công trình ... phải thực hiện gửi thông báo khởi công xây dựng... (trừ công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng khẩn cấp, cấp bách, công trình xây dựng tạm và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân)".

Theo quy định nêu trên, bà hiểu rằng kể từ ngày 1/1/2026, công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp phải gửi thông báo khởi công xây dựng.

Bà đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ cách hiểu và áp dụng khoản 3 Điều 43 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 đối với công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra việc áp dụng quy định pháp luật tại địa phương nhằm bảo đảm tính thống nhất trong thực thi pháp luật.

Xem xét tính phù hợp của quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND xã đối với bà trong trường hợp việc xử phạt được căn cứ trên nghĩa vụ thông báo khởi công xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp bà hỏi liên quan đến nội dung quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Xây dựng 2025.

Tại khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng số 2025 đã quy định về các đối tượng không phải có giấy phép xây dựng;

Khoản 3 Điều 43 Luật Xây dựng 2025 quy định:

"Trước khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư xây dựng công trình quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều này phải thực hiện gửi thông báo khởi công xây dựng (trừ công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng khẩn cấp, cấp bách, công trình xây dựng tạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân) đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền tại địa phương nơi công trình được xây dựng theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để quản lý".

Do đó, trường hợp các công trình nhà ở riêng lẻ của bà thuộc một trong các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 thì không phải thực hiện thông báo khởi công xây dựng.

Đề nghị bà nghiên cứu theo từng trường hợp cụ thể để áp dụng theo quy định.