Xây nhà 5 tầng trên diện tích 40m² là phương án được nhiều gia đình lựa chọn tại các đô thị, nơi quỹ đất hạn chế nhưng nhu cầu sử dụng không gian lớn.

Cách tính diện tích xây dựng nhà 5 tầng 40m²

Với diện tích đất 40m², nếu xây dựng toàn bộ diện tích ở cả 5 tầng, tổng diện tích sàn sẽ là:

40m² x 5 tầng = 200m²

Tuy nhiên, diện tích dùng để lập dự toán chi phí thường lớn hơn tổng diện tích sàn do còn tính thêm phần móng, mái và các hạng mục phụ trợ theo hệ số quy đổi của nhà thầu.

Cụ thể, móng băng thường tính 50% diện tích, móng cọc tính 40% diện tích. Diện tích các sàn tính 100% diện tích. Mái bằng thường tính 40% - 50% diện tích sàn. Mái Thái thường tính khoảng 70% - 80% diện tích sàn, trong khi mái Nhật được tính bằng 60% - 70% diện tích sàn.

Nhà 5 tầng mái Thái. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà 5 tầng 40m², sử dụng móng cọc, và mái Thái, tổng diện tích xây dựng ước tính như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 40m² x 100% = 40m²

Diện tích sàn tầng 2: 40m² x 100% = 40m²

Diện tích sàn tầng 3: 40m² x 100% = 40m²

Diện tích sàn tầng 4: 40m² x 100% = 40m²

Diện tích sàn tầng 5: 40m² x 100% = 40m²

Diện tích móng: 40m² x 40% = 16m²

Diện tích mái Thái: 40m² x 70% = 28m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi là 244m²

Chi phí xây nhà 5 tầng 40m² khoảng bao nhiêu tiền?

Chi phí xây nhà thường áp dụng công thức:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá/m²

Hiện tại, đơn giá thi công nhà thường chia thành 2 hình thức chính: Xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện (khoảng 3,5 - 4,5 triệu đồng/m²) và xây nhà trọn gói (khoảng 5 - 8 triệu đồng/m²).

Áp dụng đơn giá thi công phần thô & nhân công hoàn thiện 4,3 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 5 tầng 40m² ước tính:

244m² x 4,3 triệu đồng/m² = 1,05 tỷ đồng

Nếu đơn giá xây trọn gói 7 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 5 tầng 40m² ước tính:

244m² x 7 triệu đồng/m² = 1,708 tỷ đồng

Thông tin mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm chi phí thiết kế kiến trúc riêng biệt, chi phí ép cọc bê tông (nếu nền đất yếu) và đồ nội thất rời như giường, tủ, bàn ghế...

Chi phí xây nhà thực tế có thể thay đổi, phụ thuộc vào vị trí địa lý (nội thành hay vùng ven), phong cách thiết kế (hiện đại hay cổ điển) và chất lượng vật liệu hoàn thiện...