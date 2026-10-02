Xây nhà 2 tầng nên chọn tường 10 hay tường 20?

Trong xây dựng dân dụng, tường 10 và tường 20 là hai loại tường xây phổ biến với đặc điểm kỹ thuật, chi phí và ứng dụng khác nhau.

Tường 10 và tường 20 là gì?

Tường 10 và tường 20 là hai khái niệm chỉ độ dày của bức tường gạch trong xây dựng nhà cửa.

Tường 10 thường có chiều dày khoảng 100-110mm (tính cả lớp vữa trát) sau khi hoàn thiện. Tường 10 còn được gọi là tường đơn hay tường con kiến. Ưu điểm của tường 10 là thi công nhanh, trọng lượng nhẹ, tiết kiệm chi phí vật tư và tối ưu diện tích sử dụng cho ngôi nhà. Tuy nhiên, khả năng chịu lực và cách âm của tường 10 không cao bằng tường 20.

Tường 20 chịu lực tốt, cách âm và cách nhiệt vượt trội. (Ảnh: Happynest)

Trong khi đó, tường 20 (còn gọi tường đôi) có chiều dày khoảng 200-220 mm, tùy loại gạch, cách xây và lớp trát. So với tường 10, tường 20 có khả năng chịu lực, chống nóng, cách nhiệt và chống ồn tốt hơn. Nhược điểm của tường 20 là chi phí cao và thời gian thi công lâu.

Nhà 2 tầng nên xây tường 10 hay tường 20?

Theo các chuyên gia trong ngành, không có một lựa chọn cố định cho toàn bộ công trình. Trên thực tế, nhà 2 tầng có thể kết hợp cả tường 10 và tường 20 tùy vị trí.

Tường 20 phù hợp với các vị trí cần độ chắc chắn, chống thấm, cách nhiệt hoặc chịu tác động môi trường. Các vị trí nên ưu tiên xây tường 20 như tường ngoài nhà, tường hướng Tây hoặc hướng nắng gắt, tường khu vệ sinh, tường quanh cầu thang, tường cần treo đồ nặng hay tường tiếp giáp với khu vực có tiếng ồn...

Trong khi đó, tường 10 phù hợp hơn với các khu vực ít chịu tác động bên ngoài như vách ngăn bên trong nhà, chẳng hạn tường ngăn giữa các phòng ngủ, phòng làm việc hoặc khu vực sinh hoạt. Việc sử dụng tường mỏng ở những vị trí phù hợp giúp giảm tải trọng lên công trình và tiết kiệm diện tích sử dụng.

Trước khi quyết định xây tường 10 hay tường 20, nên xem xét vị trí của từng bức tường, loại gạch sử dụng, yêu cầu công năng, điều kiện khí hậu và giải pháp kết cấu của căn nhà.

Đặc biệt, không nên lựa chọn tường chỉ dựa trên tiêu chí tiết kiệm chi phí. Nếu giảm chiều dày tường ở vị trí không phù hợp, công trình có thể gặp hạn chế về cách âm, cách nhiệt hoặc khả năng chống tác động bên ngoài.

Tốt nhất, phương án tường nên được xác định ngay từ giai đoạn thiết kế và thống nhất với kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu hoặc đơn vị thi công. Với nhà 2 tầng, việc phối hợp tường 10 và tường 20 theo từng vị trí thường là giải pháp linh hoạt, vừa đáp ứng công năng vừa kiểm soát chi phí xây dựng.