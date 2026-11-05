Xây nền móng vững chắc cho nông thôn mới

Nhà Văn hóa ấp Cầu 2, xã Đồng Tâm được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt của người dân.

Xã Đồng Tâm đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư nhiều hạng mục quan trọng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn - “đòn bẩy” để chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững.

Hoàn thiện hạ tầng cơ sở

Với quỹ đất rộng hơn 0,5ha, ngoài xây dựng nhà văn hóa, ấp Cầu 2 (xã Đồng Tâm) còn được xây dựng các công trình phụ trợ khác. Đây là công trình thay thế nhà văn hóa nhỏ hẹp trước đây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội họp, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao cộng đồng.

Dự án nêu trên có mức đầu tư 8 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công của xã năm 2026. Sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, đây sẽ là một trong những nhà văn hóa khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của một khu dân cư đông dân sau sáp nhập.

“Thực hiện chủ trương xây dựng NTM giai đoạn 2026-2030, qua kiểm tra, rà soát, đến nay Ðồng Tâm đã hoàn thành 27/47 chỉ tiêu. 20 chỉ tiêu còn lại chưa đạt, xã lên kế hoạch đầu tư khắc phục và nâng cấp, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định để về đích đúng lộ trình vào năm 2028”. Trưởng phòng Kinh tế xã Ðồng Tâm HOÀNG ANH HÙNG

Cùng với đó, hệ thống giao thông, đặc biệt là cầu, cống dân sinh ở xã Đồng Tâm được quan tâm đầu tư xây dựng khá đồng bộ. Từ nguồn vốn đầu tư công năm 2026, xã đầu tư xây dựng 2 cầu với tổng kinh phí 17 tỷ đồng. Trong đó, cầu Bằng Lăng ấp Suối Binh có kinh phí 9 tỷ đồng; cầu Hai Phước ấp Đồng Tâm có kinh phí 8 tỷ đồng. Sau khi 2 cầu này hoàn thành đưa vào khai thác sẽ nâng cao tính kết nối vùng, đảm bảo an toàn giao thông và tạo điều kiện cho người dân đi lại, trao đổi hàng hóa.

Bà Lê Thị Phương (ở ấp Suối Binh) cho biết: Tuyến đường dân sinh được nâng cấp, mở rộng từ trước. Tuy nhiên chiếc cầu lại xuống cấp, nên khi được quan tâm đầu tư xây dựng mới, người dân rất phấn khởi.

Cũng từ nguồn vốn đầu tư công năm 2026, xã Đồng Tâm bố trí gần 20 tỷ đồng đầu tư duy tu, sửa chữa và xây mới các phòng học, phòng bộ môn, chức năng cùng gói trang thiết bị tại các trường học, nhằm đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho hoạt động dạy học và đạt chuẩn quốc gia.

Trưởng phòng Kinh tế xã Đồng Tâm Hoàng Anh Hùng cho biết: Năm 2026, địa phương được giao hơn 65,8 tỷ đồng vốn đầu tư công. Từ nguồn vốn này, xã triển khai, thực hiện nhiều dự án, hạng mục hạ tầng cơ sở quan trọng phục vụ dân sinh, nền móng vững chắc trong xây dựng NTM và tạo đà phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công xã đã đạt chỉ tiêu được giao. Kết quả nổi bật đó là sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế

Cùng với hoàn thiện kết cấu hạ tầng, Đồng Tâm đang đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Nông trại du lịch Quả điều vàng, thuộc Công ty cổ phần Sản xuất - kinh doanh - dịch vụ Vĩnh Phúc (Công ty Vĩnh Phúc) là một trong những tiềm năng lớn. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Vĩnh Phúc Trần Văn Tấn cho biết: Lãnh đạo xã Đồng Tâm có chủ trương phát triển Nông trại Quả điều vàng thành khu du lịch sinh thái điểm của địa phương. Để hiện thực hóa, ngoài các điều kiện sẵn có, mới đây đơn vị đã mời các hộ dân đến tham gia hội thảo, tập huấn trao đổi xây dựng nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. Đẹp từ con đường, mảnh vườn, đến công tác chuyển đổi số, giúp bà con tiếp cận được công nghệ hiện đại trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Hy vọng trong thời gian không xa, bộ mặt xã Đồng Tâm sẽ đổi mới toàn diện.

Công ty Vĩnh Phúc đang chủ trì đề tài khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu mô hình du lịch nông thôn gắn liền với chuỗi giá trị cây điều”. Ngoài vườn điều rộng lớn hàng chục hécta từ cây giống thuần chủng, đến cây điều cổ 60 tuổi, nông trại còn đang hình thành tổ hợp Không gian văn hóa ngành điều. Du khách trong và ngoài nước có thể tham quan trải nghiệm cảnh quan, tìm hiểu về lịch sử ngành điều, gen điều, các sản phẩm về ngành điều sẽ có ngay tại nông trại. Nông trại du lịch Quả điều vàng đang có kế hoạch thực hiện nhiều chương trình, sự kiện nhằm quảng bá ngành điều, sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của khu vực và xã Đồng Tâm đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước thời gian tới.