Xây mới trung tâm hành chính Phú Quốc cao 9 tầng, vốn hơn 500 tỷ đồng

Dự án Trụ sở Trung tâm hành chính Đặc khu Phú Quốc do UBND Đặc khu làm chủ đầu tư, xây dựng tại khu 2, Dương Đông. Công trình được quy hoạch trên tổng diện tích hơn 2 ha, trong đó diện tích xây dựng 4.560 m², tổng diện tích sàn 36.708 m².

Theo thiết kế, tòa nhà gồm một tầng hầm (dành cho hệ thống hạ tầng an ninh, PCCC, phòng kỹ thuật, bãi đỗ xe) với 9 tầng nổi được đầu tư không gian làm việc đồng bộ, hiện đại. Đây sẽ là nơi làm việc tập trung của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và tất cả các phòng, ban chuyên môn trực thuộc đặc khu.

Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc phát biểu tại lễ khởi công.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh và tinh thần “Đồng lòng vươn khơi”, kiến trúc công trình gửi gắm khát vọng về một Phú Quốc đoàn kết, phát triển văn minh, hiện đại và kiên cường vượt sóng vươn ra biển lớn.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc cho biết đảo Ngọc đang đứng trước thời cơ và vận hội phát triển mới khi được Trung ương chọn để tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

“Việc đầu tư xây dựng Trụ sở Trung tâm hành chính mới không chỉ giải quyết triệt để tình trạng trụ sở các cơ quan phân tán, điều kiện làm việc hạn chế trước đây, mà còn hình thành một bộ máy hành chính tập trung, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp”, ông Khoa khẳng định.

Phối cảnh công trình trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc.

Công trình hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm điều hành chính trị - hành chính và đối ngoại quy mô lớn, góp phần quan trọng vào công tác tổ chức, phối hợp các sự kiện quốc tế thuộc khuôn khổ APEC 2027, đồng thời khẳng định vị thế của Phú Quốc trên bản đồ kinh tế - du lịch thế giới.

Tổng vốn dự kiến của công trình được tính trước đây là 530 tỷ đồng. Tuy nhiên, do trượt giá vật tư nên Sở Xây dựng An Giang đang tính toán lại, có thể tăng thêm khoảng 20% và chưa tính đến vốn đầu tư thiết bị bên trong.

Đại diện nhà thầu thi công, ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng Miền Nam kiêm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Phú Quốc khẳng định, với kinh nghiệm triển khai nhiều hạ tầng trọng điểm quốc gia, Tập đoàn cam kết tập trung tối đa nguồn lực, máy móc và giải pháp công nghệ bảo đảm dự án đạt chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn lao động quyết tâm hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2/9/2027.