Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, ngày 20/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã ký Quyết định số 5310/QĐ-UBND phê duyệt dự án Đầu tư xây mới khối điều trị nội trú 400 giường Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng hiện trạng, với tổng mức đầu tư hơn 988,6 tỷ đồng.

Dự án có quy mô gồm: Xây mới khối nội trú 10 tầng với 400 giường bệnh; cải tạo, nâng cấp các khối công trình hiện trạng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạng mục phụ trợ và trang thiết bị…

Dự án được triển khai từ năm 2026 đến 2029.