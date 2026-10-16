Xây lắp và Thương mại Petrolimex đăng ký thoái toàn bộ vốn tại PITCO

Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC) đã có thông báo chính thức về việc giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO, HOSE: PIT).

Theo đó, PGCC đăng ký thoái toàn bộ vốn tại doanh nghiệp này theo chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Cụ thể, tổ chức thực hiện giao dịch đăng ký bán toàn bộ số lượng 4.910.811 cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương với tỉ lệ 32,31% vốn điều lệ của PITCO. Giao dịch này dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh từ 20/10/2026 - 18/11/2026.

Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá được PITCO công bố là 49.108.110.000 đồng. Sau khi hoàn tất quá trình giao dịch, số lượng cổ phiếu mà PGCC nắm giữ tại PITCO sẽ giảm về mức 0 cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ sở hữu 0%.

Kết phiên giao dịch ngày 15/10/2026, cổ phiếu PIT của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex trên sàn HOSE đóng cửa ở mức giá 6.640 đồng/cổ phiếu.

PGCC đăng ký thoái toàn bộ vốn tại PITCO theo chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Ảnh: Petrolimex).

Đáng chú ý, giao dịch này liên quan đến các nhân sự chủ chốt đang nắm giữ chức vụ quản lý tại PITCO và được PGCC cử làm người đại diện phần vốn góp.

Danh sách bao gồm ông Trần Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Văn Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc, ông Vũ Cường - Thành viên Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Huê - Trưởng Ban kiểm soát.

Trong đó, ông Kiên đang đứng tên tổng cộng gần 1,9 triệu cổ phiếu PIT, tương đương 12,32% vốn điều lệ. Ông Văn Tuấn Anh hiện đứng tên hơn 1,5 triệu cổ phiếu PIT, tức 10,04% vốn. Ông Vũ Cường đang đại diện sở hữu hơn 1,5 triệu cổ phiếu PIT, tương đương 10% vốn điều lệ.

Tổng cộng, ba thành viên HĐQT nói trên đang đại diện cho toàn bộ 4.910.811 cổ phiếu PIT vừa được đăng ký bán ra. Còn lại là bà Nguyễn Thị Huệ không trực tiếp nắm giữ cổ phiếu PIT.

Theo đó, PGCC không chỉ hiện diện tại PITCO với tư cách cổ đông lớn mà còn có đại diện giữ các vị trí quan trọng trong HĐQT và Ban Kiểm soát doanh nghiệp. Nếu thương vụ thoái vốn hoàn tất, quan hệ sở hữu giữa PGCC và PITCO sẽ chấm dứt.