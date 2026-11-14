Xây 'lá chắn thép' nơi phên dậu

“Cột mốc sống” vững chắc

Nằm trong khu vực núi Giăng Màn thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ, xã Dân Hóa có Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo, Quốc lộ 12A kết nối với ngã ba Khe Ve, là địa bàn trọng điểm về QPAN phía Tây của tỉnh. Nơi đây, đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Khùa và Mày thuộc dân tộc Bru-Vân Kiều, Chứt) chiếm 94,75% dân số.

Nhận thức rõ những thách thức về an ninh, trật tự (ANTT) trên tuyến biên giới dài và hiểm trở, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Dân Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đứng chân trên địa bàn như Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo, Đồn Biên phòng Ra Mai, Công an xã Dân Hóa, lực lượng hải quan, kiểm lâm và quần chúng nhân dân triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới.

Nhiều già làng, trưởng bản và người dân ở xã Dân Hóa đã trở thành "cột mốc sống" để hình thành nên "lá chắn thép" nơi phên dậu của Tổ quốc - Ảnh: V. Minh

Thượng úy Hồ Ka Xi, Đội trưởng Đội vận động quần chúng thuộc Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo cho biết: “Để xây dựng thế trận QPAN vững chắc ngay từ cơ sở, thời gian qua, đơn vị đã bố trí nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ về tận các bản làng thực hiện “3 bám, 4 cùng” để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào đang sinh sống tại vùng biên nâng cao ý thức, tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên, mốc quốc giới.

Nhờ chú trọng xây dựng được nhiều “cột mốc sống” từ các bản làng và trong từng hộ đồng bào, khu vực biên giới Cha Lo đã hình thành nên một “lá chắn thép” bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bởi vậy, trong rất nhiều thành quả đơn vị đạt được trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, có sự đóng góp không nhỏ từ “tai, mắt” của Nhân dân”.

Đại úy Nguyễn Quốc Cường, Phó Trưởng Công an xã Dân Hóa cho biết: “Bám sát phương châm “lấy phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm”, kể từ khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đến nay, Công an xã Dân Hóa đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, đơn vị chủ động bố trí cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về ANTT. Đồng thời, Công an xã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững bình yên địa bàn biên giới.

Đặc biệt, đơn vị luôn quan tâm triển khai có hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở…”.

Vững an ninh, sáng vùng biên

Sau sáp nhập, UBND xã Dân Hóa đã tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên phạm vi địa bàn theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026-2030. Quá trình này được thực hiện một cách nghiêm túc, thực chất, có số liệu và hồ sơ minh chứng cụ thể trên cơ sở kế thừa kết quả của các đơn vị trước sáp nhập.

Một góc Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa hôm nay - Ảnh: V.Minh

Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hóa Phạm Văn Bắc chia sẻ: “Kết quả rà soát trong năm 2026 cho thấy, xã Dân Hóa hiện đạt 2/10 tiêu chí (bao gồm: Tiêu chí số 1 về quy hoạch và tiêu chí số 9 về xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công). Đáng chú ý, tiêu chí số 10 về tiếp cận pháp luật và an ninh, quốc phòng được đánh giá ở mức gần “về đích” với nhiều điểm sáng nổi bật.

Cụ thể, trong 3 nội dung thành phần của tiêu chí này, xã Dân Hóa đã hoàn thành xuất sắc 2 nội dung quan trọng. Riêng nội dung 10.3 chưa đạt do xã chưa có hệ thống camera AI giám sát an ninh phủ rộng trên toàn địa bàn”.

Trên tuyến biên giới do Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo phụ trách, hiện có 276 hộ gia đình đăng ký tự quản 28,567km đường biên, 8 cột mốc quốc giới, 6 cọc dấu, cùng 13 tổ tự quản ANTT với 130 thành viên hoạt động hiệu quả. Tại địa bàn Đồn Biên phòng Ra Mai quản lý, hiện có 2 tổ/20 hộ gia đình tham gia tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và 2 tổ/10 thành viên tham gia tổ tự quản ANTT.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ địa phương xây dựng thế trận QPAN vững chắc, thời gian qua, hàng loạt chương trình an sinh mang đậm dấu ấn nhân văn của người lính quân hàm xanh như: “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản”, “Biên cương-Đêm hội trăng rằm”, “Nâng bước em đến trường-Con nuôi đồn biên phòng”, “Thứ bảy về bản”, “Ngày chủ nhật xanh”…, đã góp phần lan tỏa sức sống mới khắp các bản làng vùng cao Dân Hóa.

“Trong năm 2026, Đồn Biên phòng Ra Mai đã huy động hơn 120 ngày công của cán bộ, chiến sĩ để trực tiếp sửa chữa 6 ngôi nhà dột nát cho hộ nghèo; phát quang và dọn dẹp 12km đường giao thông liên bản; tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 lượt người dân. Đặc biệt, đơn vị đã kiên trì vận động 33 học sinh bỏ học trở lại trường.

Nổi bật nhất là mô hình “Thứ bảy về bản” được triển khai đồng bộ tại bản Lòm-K.Chăm vào cuối tháng 10/2026 đã giúp bà con chỉnh trang lại vườn tược, hình thành nếp sống văn minh, xanh-sạch-đẹp, từng bước xóa bỏ tập quán chăn thả gia súc tự do, gây ô nhiễm môi trường”, trung tá Lưu Trọng Đạt, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ra Mai cho biết.

Có thể khẳng định, việc chú trọng xây dựng thế trận QPAN vững chắc ngay từ cơ sở là một trong những động lực quan trọng để xã Dân Hóa thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trong thời gian tới.