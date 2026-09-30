Xây kè khẩn cấp chống sạt lở sông Đăk Snghé

Khẩn trương thi công kè chống sạt lở

Ông Võ Đại Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ dự án khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé tại xã Kon Braih.

Dự án có tổng mức đầu tư 59 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện khắc phục hậu quả, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Đây là công trình nhóm C, thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, được triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

59 tỉ đồng khẩn cấp xây kè chống sạt lở sông Đăk Snghé, đảm bảo an toàn cho người dân mùa mưa bão.

Công trình có chiều dài khoảng 600m, được xây dựng theo hình thức kè mái nghiêng tại bờ tây sông Đăk Snghé, nối tiếp về phía đông tuyến kè chống sạt lở đã hoàn thành năm 2024.

Các hạng mục chính gồm chân kè, thân kè, đỉnh kè, công trình trên kè cùng các hạng mục phụ trợ liên quan.

“Đơn vị đang đốc thúc nhà thầu tập trung triển khai các hạng mục, bảo đảm chất lượng và tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng. Dự kiến công trình hoàn thành vào ngày 31/12”, ông Tân cho biết.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần bảo vệ khu dân cư, đường giao thông và đất sản xuất của người dân trước nguy cơ sạt lở ngày càng nghiêm trọng dọc sông Đăk Snghé.

Sông Đăk Snghé chảy qua địa phận xã Kon Braih với chiều dài khoảng 2.500m. Vào mùa mưa, lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến tình trạng xói lở hai bên bờ diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, bão số 13 năm 2025 vừa qua gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí. Có nơi, bờ sông bị khoét sâu, sạt lở áp sát khu dân cư và đường dân sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và tài sản.

Người dân thấp thỏm bên dòng sông

Ghi nhận tại làng Kon Skôi cho thấy, nhiều diện tích hoa màu của người dân như cà phê, mì, cây ăn trái nguy cơ bị nước sông cuốn trôi.

Anh Bùi Văn Duyên, người dân làng Kon Skôi cho biết, mỗi khi có thông tin bão, người dân trong làng lại lo lắng, mất ngủ vì sống ngay sát bờ sông.

Vào mùa mưa bão, người dân sống dọc bờ sông rất lo lắng nước ngập, gây sạt lở.

“Như cơn bão số 13 vừa rồi, nước lũ tràn sát mép đường, cuốn trôi nhiều hoa màu. Dân quân, Công an và người dân phải thức xuyên đêm để theo dõi nước lũ, phòng khi có biến còn kịp thông báo và di dời”, anh Duyên nói.

Cùng chung nỗi lo, anh A Nhuông, người dân tộc Xơ Đăng, mong công trình kè sớm hoàn thành để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất.

“Mỗi mùa mưa về là sợ lắm, nước lên sát đường, sát mép nhà, không biết đường hay nhà bị cuốn đi lúc nào”, anh A Nhuông chia sẻ.

Không chỉ đe dọa khu dân cư, sạt lở bờ sông Đăk Snghé còn tác động trực tiếp đến tuyến đường trục thôn 10, tuyến đường đi vào khu sản xuất của người dân Kon Skôi và các thôn lân cận.

Đây là tuyến giao thông phục vụ việc đi lại, vận chuyển nông sản cho hơn 1.000 ha đất sản xuất, trong đó có nhiều diện tích cây trồng là nguồn thu nhập chủ lực của người dân.

Tình trạng sạt lở tiếp diễn khiến tuyến đường bị hư hỏng nặng tại nhiều vị trí. Nếu không được bảo vệ và xử lý kịp thời, nguy cơ tuyến đường bị chia cắt trong mùa mưa lũ là rất lớn, ảnh hưởng đến việc vận chuyển nông sản cũng như sinh kế của người dân.

Dọc lòng sông, nhiều điểm sạt lở đất kéo dài.

Trước thực tế đó, việc triển khai dự án khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp được người dân địa phương kỳ vọng sẽ tạo hành lang an toàn cho khu dân cư, bảo vệ đường giao thông và diện tích đất sản xuất.

Khi hoàn thành, tuyến kè dài khoảng 600m sẽ nối tiếp với công trình kè đã được xây dựng trước đó, từng bước hình thành hệ thống bảo vệ bờ sông tại khu vực xung yếu, góp phần hạn chế sạt lở và giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.