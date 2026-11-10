Xây hệ sinh thái học liệu số dùng chung trong các trường CAND là giải pháp đột phá

Ngày 10/11, tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Phát triển học liệu số trên cơ sở tích hợp các môn Khoa học cơ bản và Ngoại ngữ trong các trường CAND".

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá, TS Phạm Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Đại tá, TS Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh khẳng định: Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo, giáo dục CAND đòi hỏi phải đổi mới toàn diện phương thức tổ chức và khai thác tri thức. Trọng tâm của quá trình này là phát triển hệ sinh thái học liệu số tương tác, gắn liền với hai trụ cột chiến lược: Khoa học cơ bản (cung cấp tư duy định lượng và năng lực giải quyết vấn đề) và Ngoại ngữ (mở rộng khả năng tiếp cận tri thức quốc tế).

Việc tích hợp hai lĩnh vực này không chỉ dừng lại ở việc bổ sung bản dịch hay thuật ngữ đơn thuần, mà phải được thực hiện đồng bộ từ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ học tập đến kiểm tra, đánh giá. Thông qua các công cụ công nghệ số, học liệu tích hợp tạo ra môi trường để học viên vừa vận dụng tri thức khoa học vừa sử dụng ngoại ngữ để giải quyết vấn đề thực tiễn, qua đó nâng cao năng lực tự học, tư duy hệ thống và đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao trong tình hình mới…

Đại tá, TS Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh phát biểu tại hội thảo.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ và thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò nền tảng của học liệu số các môn Khoa học cơ bản và Ngoại ngữ đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo và chuyển đổi số trong CAND, xem đây là chìa khóa hình thành tư duy khoa học, năng lực làm chủ công nghệ lõi và hội nhập quốc tế nhằm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trên cơ sở đó, các ý kiến đã xác lập hệ thống giải pháp đột phá mang tính đồng bộ gồm chuyển dịch trọng tâm từ số lượng sang chất lượng học liệu, hoàn thiện quy trình thẩm định, chuẩn hóa dữ liệu và phân quyền truy cập bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin, bí mật nhà nước, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giảng viên nòng cốt; mở rộng hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa các trường CAND với các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp công nghệ nhằm xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung hiện đại, bền vững.

GS.TSKH Hồ Tú Bảo, Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán chia sẻ thông tin tại hội thảo.

Với tham luận “Chuyển đổi số giáo dục đào tạo thời AI”, GS.TSKH Hồ Tú Bảo, Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, AI vẫn là công cụ đường dài có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục. Mặc dù vậy, GS.TSKH Hồ Tú Bảo cũng khuyến cáo về những điều nên tránh khi sử dụng AI như: Chỉ dựa vào công cụ AI hoặc cấm hoàn toàn vì điều này dễ thất bại hoặc gây bất công; mở một môn AI riêng rồi coi như xong, thay vì tích hợp vào từng ngành; triển khai hàng loạt khi chưa thí điểm và đo kiểm kết quả khoa học…

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên đã đề cập đến những đặc thù đào tạo kỹ thuật trong CAND như thực hành nhiều, thiết bị hiếm; tình huống không thể lặp lại và yêu cầu bảo mật cao. Đồng thời, PGS.TS Phùng Trung Nghĩa cũng gợi mở một số vấn đề mà các học viện CAND cần tiếp tục đào sâu nghiên cứu như cơ sở khoa học và bằng chứng nào khẳng định hiệu quả của thực tế ảo, thực tế tăng cường và bản sao số trong đào tạo kỹ thuật? Nên ứng dụng ở đâu trong cơ cấu ngành đào tạo của các học viện, trường CAND? Cần mô hình, điều kiện đảm bảo và lộ trình nào để triển khai hiệu quả, an toàn, phù hợp với đặc thù trong CAND?

Các chuyên gia, nhà khoa học tham luận, đóng góp ý kiến tại hội thảo.

TS Nguyễn Kiều Linh, Khoa trí tuệ nhân tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã chia sẻ các hướng phát triển học liệu số tích hợp AI đã được áp dụng tại nhà trường gồm mô phỏng tương tác, trợ giảng AI và đánh giá phân tích phù hợp với đặc thù của từng môn học. Từ đó, gợi mở các định hướng ứng dụng AI phù hợp với đặc thù của các học viện CAND...

PGS.TS Nguyễn Chí Thành, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng nhấn mạnh vai trò của học liệu số mở trong dạy học và yêu cầu an toàn trong quản trị; đồng thời gợi ý một số định hướng có thể nghiên cứu áp dụng trong các trường CAND nói chung, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh nói riêng.

Đại tá, TS Phạm Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh phát biểu tổng kết hội thảo.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Đại tá Phạm Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh khẳng định: Hội thảo đã tạo thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để các trường CAND tiếp tục đổi mới hoạt động phát triển học liệu số.

Để phát huy hiệu quả các kết quả của hội thảo, Đại tá Phạm Thị Thúy Hằng đề nghị các trường CAND và cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết chiến lược của Đảng và định hướng của Bộ Công an vào kế hoạch phát triển học liệu số; hoàn thiện quy trình quản lý vòng đời, chuẩn hóa dữ liệu mô tả để liên thông, dùng chung tài nguyên đi đôi với bảo đảm tuyệt đối an ninh mạng, quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ bí mật nhà nước.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại hội thảo.

Cùng với đó, các trường CAND cần đẩy mạnh ứng dụng có chọn lọc trí tuệ nhân tạo, công nghệ mô phỏng và thực tế ảo dựa trên nguồn dữ liệu đã thẩm định nhằm nâng cao hiệu quả sư phạm thực chất; chú trọng bồi dưỡng năng lực toàn diện theo hướng thực hành để xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt gắn với cơ chế ghi nhận xứng đáng; xây dựng bộ học liệu mẫu và tham mưu cơ chế chuẩn hóa, kết nối hạ tầng dữ liệu dùng chung, tránh đầu tư dàn trải hoặc trùng lặp…