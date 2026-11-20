Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa hoàn thành nâng cấp, cải tạo tuyến đường dẫn từ đường Tam Thai vào lăng vua Hiệp Hòa. Ảnh: HVT

Ngày 20.11, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị vừa hoàn thành thi công tuyến đường bê-tông dẫn vào lăng vua Hiệp Hòa và sửa chữa nền khu vực nội bộ khuôn viên lăng. Dự án có tổng kinh phí hơn 419 triệu đồng từ nguồn Quỹ Bảo tồn di sản Huế.

Trước khi có dự án, tuyến đường dẫn vào lăng vua Hiệp Hòa là đường mòn tự mở, đất đồi núi tự nhiên với nhiều đoạn gồ ghề, lồi lõm, cây cỏ xâm thực. Vào mùa mưa, tình trạng đọng nước và bùn đất gây khó khăn cho việc đi lại tham quan cũng như công tác quản lý, bảo vệ di tích.

Công trình tập trung cải tạo đường dẫn từ đường Tam Thai vào lăng với chiều dài hơn 174m, chiều rộng 3m. Đơn vị thi công đã bóc lớp đất phong hóa, xử lý nền, đầm chặt, tạo phẳng và đổ bê-tông mặt đường dày 20cm.

Ngoài ra, dự án còn tiến hành sửa chữa sân nội bộ lăng với diện tích 365m2; đắp đất, chỉnh trang lề đường và vệ sinh toàn tuyến. Các giải pháp thi công đảm bảo hài hòa với cảnh quan, không gian kiến trúc và các nguyên tắc bảo tồn di sản.

Lăng vua Hiệp Hòa có quy mô khá khiêm tốn, nằm trên đồi thông ở núi Tam Thai, nay thuộc phường An Cựu, TP. Huế. Ảnh: VT

Vua Hiệp Hòa tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Dật, vị vua thứ 6 của triều Nguyễn, trị vì trong vòng 4 tháng. Ông qua đời vào năm 1883 khi mới 36 tuổi và được an táng ở rừng thông trên núi Tam Thai (nay thuộc phường An Cựu, TP. Huế).

Do là vị vua bị phế truất và trong bối cảnh chính trị rối ren nên ông được triều đình an táng theo nghi thức của Quốc công.

Khu lăng mộ của ông khá đơn sơ, không có quy mô như các lăng vua Nguyễn khác. Tuy nhiên công trình vẫn mang nét kiến trúc đặc trưng của lăng tẩm triều Nguyễn và hài hòa cùng cảnh quan thiên nhiên.

Sau thời gian dài xuống cấp, năm 2013, nhóm thân hữu Huế ở Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh đã có cuộc vận động quyên góp kinh phí tổ chức tu bổ lăng vua Hiệp Hòa. Cuối năm 2015, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TP. Huế xếp hạng lăng vua Hiệp Hòa là di tích cấp tỉnh.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc hoàn thành cải tạo, nâng cấp tuyến đường bê-tông dẫn vào lăng sẽ góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận di tích, phục vụ nhu cầu thăm viếng, tưởng niệm của người dân và hoạt động tham quan du lịch.

Qua đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của lăng vua Hiệp Hòa; đồng thời kết nối với các điểm di tích lân cận như khu di tích quốc gia Chín Hầm, khu văn hóa Huyền Trân…