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Bộ Chính trị quyết định sẽ thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và xây dựng xong dữ liệu vị trí việc làm ngay trong năm 2026.

Không phải vị trí việc làm bây giờ mới hình thành, Nghị quyết số 27, năm 2018 đã đặt ra mục tiêu xây dựng bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, thay cho cơ chế tính lương theo mức lương cơ sở và hệ số. Tuy nhiên, việc xây dựng bảng lương mới và sắp xếp lại các chế độ phụ cấp chưa được triển khai như dự kiến từ tháng 7/2024. Thay vào đó, lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng mỗi tháng vào tháng 7/2024 và tiếp tục lên 2,53 triệu đồng từ tháng 7/2026.

Tại thời điểm này, Bộ Chính trị yêu cầu loại bỏ công việc không cần thiết khi xây dựng vị trí việc làm, đồng thời rà soát, loại bỏ công việc chồng chéo, không cần thiết, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế.

Bộ Chính trị còn yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ để xác định chính xác vị trí việc làm, khắc phục tình trạng chồng chéo. Mỗi vị trí phải được xác định rõ nhiệm vụ, yêu cầu năng lực, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra. Việc rà soát cũng phải tính đến những thay đổi do phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, xã hội hóa... Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm là căn cứ để xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031, đồng thời phục vụ tuyển dụng, bố trí, đánh giá cán bộ và cải cách chính sách tiền lương. Theo lộ trình đã được Bộ Chính trị xác định, 2 nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý IV/2026.

Trong quá trình xây dựng vị trí việc làm, tỉnh Lâm Đồng đặt ra yêu cầu xác định nhu cầu nhân lực phải căn cứ vào nhiệm vụ, sản phẩm, khối lượng, tần suất, mức độ phức tạp và điều kiện thực hiện công việc. Các đơn vị không được lấy số lượng người hiện có hoặc biên chế được giao làm căn cứ trực tiếp, không đồng nhất một vị trí việc làm với một cá nhân hoặc một chỉ tiêu biên chế. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, việc rà soát phải thực hiện đồng bộ theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Trên cơ sở nhu cầu đã xác định, các cơ quan, đơn vị phải đối chiếu với đội ngũ hiện có, đánh giá tình trạng thừa, thiếu và mức độ phù hợp về chuyên môn.

Đối với phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, phải được xây dựng theo từng năm, có thuyết minh cơ sở dự báo, thay đổi nhiệm vụ và quy mô hoạt động; đồng thời phân biệt rõ nhu cầu nhân lực với số lượng biên chế đề xuất và biên chế được giao. Đối với cấp xã, UBND các xã, phường, đặc khu phải phối hợp với đảng ủy cùng cấp, phân công đầu mối tổng hợp và đối chiếu dữ liệu của 4 khối, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp.

Việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm là điều kiện quan trọng để đổi mới chính sách đãi ngộ, tiến tới thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình. Tiền lương và chế độ đãi ngộ mới sẽ được chi trả theo đúng vị trí việc làm, năng lực thực tế và kết quả, hiệu quả công việc, thay vì cào bằng hoặc quá coi trọng ngạch, bậc, thâm niên như trước đây. Chính vì thế, khi xác định vị trí việc làm cần gắn rõ trách nhiệm, khung năng lực và đầu ra cụ thể, tránh tình trạng làm việc hình thức, chồng chéo hoặc dàn trải. Khi mô tả công việc rõ ràng, việc bố trí “đúng người - đúng việc”, đánh giá hiệu quả và trả lương theo vị trí việc làm sẽ công bằng, sát thực tế hơn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để sắp xếp tổ chức, quản lý nhân sự và đánh giá hiệu quả công việc dựa trên chức năng, nhiệm vụ và kết quả đầu ra thực chất hơn trong giai đoạn tới…