Xây dựng xã, phường không ma túy tại Lào Cai

Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Công an các xã, phường trong toàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đại tá Trịnh Khắc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đồng chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Văn phòng Bộ Công an, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc; lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai, cùng đại diện Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh Lào Cai đạt được trong công tác xây dựng xã, phường không ma tuý.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã báo cáo toàn diện kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn. Trọng tâm tập trung vào: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện; công tác đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm và bắt giữ tội phạm ma túy.

Báo cáo cũng đánh giá chi tiết việc triển khai các tiêu chí theo Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Công an các xã, phường trong toàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả tích cực mà Công an tỉnh Lào Cai đã đạt được.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, quản lý chặt chẽ các nhóm đối tượng rủi ro cao, kết hợp đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ma túy.

Thay mặt Công an tỉnh Lào Cai, Đại tá Trịnh Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng xã, phường không ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, địa phương và người đứng đầu. Đồng thời, tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa và đấu tranh, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy, hướng tới xây dựng tỉnh Lào Cai không ma túy trong năm 2026.