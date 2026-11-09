Xây dựng “Xã, phường không ma túy”: Bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân

Công an xã Gia Phong phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương trực tiếp xuống từng hộ gia đình tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống ma túy.

Tại xã Gia Phong, địa bàn thuần nông, nhưng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp do một bộ phận thanh thiếu niên, người lao động đi làm ăn xa dễ bị lôi kéo sa ngã vào tệ nạn. Hiện xã đang quản lý 8 đối tượng liên quan đến ma túy, gồm: 4 đối tượng sau cai, 3 người nghiện và 1 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung tá Trần Ngọc Cương, Phó Trưởng Công an xã Gia Phong cho biết: Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề, đồng thời lập hồ sơ quản lý chặt chẽ 8 đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn. Nhận định thanh thiếu niên là nhóm dễ bị cám dỗ nhất, lực lượng công an đã chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên xã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả. Với lợi thế am hiểu tâm lý bạn trẻ và bám sát đời sống cơ sở, tổ chức Đoàn cùng cảnh sát khu vực đã rà soát tỉ mỉ từng trường hợp thanh niên có hộ khẩu tại địa phương, đặc biệt lưu tâm đến số lao động trẻ đi làm ăn xa hoặc làm công việc tự do ở các thành phố lớn. Từ danh sách đó, chúng tôi triển khai phương châm đến từng nhà để nắm biến động, gặp từng thanh thiếu niên để tuyên truyền, răn đe: trực tiếp gặp gỡ gia đình để nắm bắt hoàn cảnh, công việc và mối quan hệ bạn bè của các em; đồng thời với từng trường hợp có nguy cơ cao, công an đều có đối sách quản lý, răn đe và cảm hóa riêng, kiên quyết không để hình thành mầm mống phát sinh người nghiện mới.

Song hành cùng tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng công an, cấp ủy và chính quyền xã Gia Phong đã nhanh chóng vào cuộc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm tạo điểm tựa vững chắc cho công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở. Đồng chí An Thị Mùi, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Phong nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền xã xác định phòng, chống ma túy chính là “lá chắn” bảo đảm trật tự để tạo môi trường an ninh, an toàn cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi giao từng chi bộ quán triệt nghị quyết tới từng đảng viên và tổ chức đoàn thể để lan tỏa phương châm phòng, chống ma túy là trách nhiệm của mỗi người, mỗi nhà.

Cán bộ Công an xã Gia Phong trực tiếp lắng nghe ý kiến, trao đổi và nắm bắt tình hình an ninh trật tự từ người dân trên địa bàn.

Cùng với việc tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tiêu cực như quán ăn, nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú, xã đặc biệt chú trọng công tác sau cai. Chúng tôi nhìn nhận họ là những người yếu thế cần sự bao bọc, động viên của cộng đồng để vượt qua mặc cảm. Điển hình như: tại thôn Lạc Khoái, sự đồng hành của gia đình và chính quyền đã giúp một thanh niên cai nghiện thành công, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao, trở thành tấm gương sáng về nỗ lực vươn lên, củng cố thêm niềm tin trong nhân dân vào công tác tái hòa nhập cộng đồng. Với những giải pháp quyết liệt đó, Gia Phong quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã không ma túy trong năm nay.

Tại thôn Lỗi Sơn (xã Gia Phong) với 447 hộ và trên 1.700 nhân khẩu, phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm cũng diễn ra sôi nổi. Bà Ngô Thị Lành, Trưởng thôn Lỗi Sơn chia sẻ: “Địa bàn đông nên ban công tác mặt trận thôn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an xã để nắm biến động dân cư. Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền trong các cuộc họp xóm, vận động từng gia đình chủ động theo dõi, bảo ban con em và kịp thời tố giác các trường hợp có biểu hiện nghi vấn, không để ma túy có cơ hội len lỏi vào các ngõ xóm”.

Ông Đinh Công Thưởng, người dân thôn Lỗi Sơn cho biết thêm: “Hiểm họa ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp nên bà con trong làng rất lo lắng cho tương lai của con trẻ. Thấy cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an xã làm ráo riết, sâu sát đến từng ngõ xóm, chúng tôi rất yên tâm và đồng tình ủng hộ. Mỗi gia đình tự bảo ban nhau nâng cao trách nhiệm, quản lý chặt giờ giấc sinh hoạt và răn dạy con cháu giữ mình trước các cám dỗ”.

Không giống như Gia Phong, ở một địa bàn đã đạt chuẩn xã không ma túy từ năm trước như xã Gia Lâm, bài toán đặt ra lại là áp lực giữ vững tiêu chí và nhân rộng các vùng an toàn. Toàn xã hiện quản lý 12 người sau cai nghiện, 2 người sử dụng và 1 người điều trị bằng Methadone. Công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là sự gắn kết giữa lực lượng công an, nhà trường và gia đình được xem là chìa khóa then chốt để bảo vệ thanh thiếu niên.

Cán bộ Công an xã Gia Lâm phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng phòng tránh ma túy học đường cho các em học sinh.

Thiếu tá Phạm Ngọc Thành, Phó Trưởng Công an xã Gia Lâm cho biết: “Áp lực lớn nhất của một địa bàn đã đạt chuẩn là phải giữ vững được tiêu chí và không để xảy ra bất ngờ. Hiện nay, các loại ma túy tổng hợp, cỏ Mỹ, nước vui… ngụy trang vô cùng tinh vi, nhắm trực tiếp vào tâm lý tò mò của học sinh, thanh thiếu niên và gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, gọi hỏi răn đe và quản lý chặt chẽ 12 đối tượng sau cai, chúng tôi đặt trọng tâm vào công tác phòng ngừa xã hội: đưa tài liệu tuyên truyền trực quan vào tận các trường học và khu dân cư, giúp người dân và học sinh nhận biết sớm các biểu hiện bất thường để chủ động phòng tránh”.

Công tác phối hợp giáo dục phòng ngừa đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía nhà trường và học sinh. Cô giáo Bùi Thị Kim Oanh, Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Gia Lâm chia sẻ: “Trước đây, việc giáo dục kỹ năng phòng chống tệ nạn trong nhà trường chủ yếu dựa trên lý thuyết. Khi lực lượng công an xã trực tiếp đến trường phổ biến, đưa ra hình ảnh cụ thể về các loại ma túy mới núp bóng đồ ăn, nước uống và phân tích rõ các thay đổi tâm sinh lý của lứa tuổi học đường, thầy cô và phụ huynh mới nắm bắt được nguy cơ một cách cụ thể nhất. Sự phối hợp này giúp nhà trường kịp thời phát hiện sớm những biểu hiện chểnh mảng, giao du bạn xấu để phối hợp cùng gia đình uốn nắn ngay từ đầu”.

Phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kỹ năng từ chối cám dỗ và nâng cao ý thức cảnh giác trước các loại ma túy ngụy trang.

Em Nguyễn Hải Lâm, học sinh lớp 9A3 trường THCS Gia Lâm bày tỏ: “Qua những buổi phân tích thực tế của các chú công an xã, chúng em nhận thức rõ ma túy đá, thuốc lắc hủy hoại não bộ và tương lai nguy hiểm như thế nào. Vì vậy, tuyệt đối không được dùng thử dù chỉ một lần, cảnh giác với các loại bánh kẹo, nước uống lạ không rõ nguồn gốc và biết cách từ chối khi bị người khác rủ rê, lôi kéo”.

Song song với học đường, vai trò của người dân tại thôn xóm tiếp tục được phát huy tối đa. Anh Bùi Văn Phương, Trưởng thôn Gia Mỹ cho hay: “Ở thôn Gia Mỹ, chúng tôi lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào từng buổi sinh hoạt của thôn. Không chỉ nhắc nhở các bậc cha mẹ quản lý giờ giấc của con cái, thôn còn vận động bà con chủ động quan sát, hễ phát hiện đối tượng lạ mặt hay tụ điểm có dấu hiệu bất minh là lập tức thông báo ngay cho công an xã xử lý kịp thời”.

Đồng chí Phạm Văn Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm khẳng định: “Đạt chuẩn đã khó, nhưng duy trì để không phát sinh người nghiện mới lại là cuộc chiến bền bỉ, lâu dài. Bài học lớn nhất của Gia Lâm là không bao giờ chủ quan và không xem việc phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an. Chúng tôi xác định vừa tăng cường quản lý, tạo sinh kế để những người sau cai không tái nghiện, vừa phát huy tối đa vai trò tự quản của từng dòng họ, xóm làng và nhà trường. Khi người dân xem sự bình yên của ngõ xóm gắn liền với sự an toàn của chính con em mình, họ sẽ là điểm tựa vững chắc nhất để bảo vệ địa bàn sạch”.

Dán tờ rơi, áp phích cảnh báo tác hại của ma túy tại các khu vực sinh hoạt cộng đồng để nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và xây dựng tỉnh Ninh Bình không ma túy, toàn tỉnh đặt ra lộ trình giữ vững 31 xã, phường đã đạt chuẩn trong năm 2025 và xây dựng mới 30 xã, phường không ma túy trong năm 2026. Kế hoạch yêu cầu các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu; phát huy vai trò nòng cốt của Công an cấp xã trong tham mưu cấp ủy, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xây dựng địa bàn không ma túy không chỉ là mục tiêu trước mắt mà là cam kết lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của mỗi gia đình và sự đồng thuận của toàn xã hội. Đó chính là nền tảng cốt lõi để giữ gìn cuộc sống bình yên, làm trong sạch địa bàn, tạo đòn bẩy vững chắc thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển bền vững.