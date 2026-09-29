Xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn ANTT phải thực chất, hiệu quả

Sáng 29/9, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 21/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” giai đoạn 2021-2026.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an tới 34 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Bộ Công an có đại lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đại biểu được khen thưởng của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình.

Tại điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố và Công an cấp xã có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố; lãnh đạo UBND cấp xã; lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố, chỉ huy Công an cấp xã phụ trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đại diện lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc các tỉnh, thành phố và địa bàn cấp xã.

Những chuyển biến tích cực, thực chất từ cơ sở

Báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị đã khẳng định, qua 5 năm triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều biến động, thách thức lớn, đặc biệt là đại dịch COVID-19 và quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhưng công tác triển khai thực hiện Thông tư 124 của Bộ Công an về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT" đã đạt được những kết quả rất toàn diện, tích cực.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc chủ động, nòng cốt của lực lượng Công an cùng sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, nhận thức của hệ thống chính trị và toàn dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở ngày càng nâng cao. Nhiều địa phương có sự biến động mạnh về số lượng đầu mối do sắp xếp đơn vị hành chính nhưng vẫn duy trì tỷ lệ đăng ký và được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” ở mức cao (thường xuyên trên 90%).

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ điều hành tham luận.

Thông qua việc triển khai các tiêu chí của Thông tư, hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội được tăng cường rõ rệt. Nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được phát hiện, hòa giải và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, ngăn chặn triệt để việc phát sinh “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Tình hình ANTT cơ bản được giữ vững, tội phạm và vi phạm pháp luật trên nhiều lĩnh vực được kéo giảm.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an.

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng lan tỏa sâu rộng với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Nhiều địa phương đã nhạy bén ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, huy động nguồn lực xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera giám sát, trang bị thiết bị an ninh, thực sự trở thành những điểm sáng tiêu biểu như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Quảng Ngãi, Lào Cai, Điện Biên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, An Giang, Vĩnh Long...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an.

Tại hội nghị, để làm rõ hơn những kết quả thực hiện Thông tư số 124 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, đại diện các đơn vị, địa phương đã tham luận tại hội nghị bằng hình thức tham luận trực tiếp hoặc trình chiếu phóng sự. Trong đó, tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, kiến nghị, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng thôn, tổ dân phố trong thời gian tới, cũng như đưa ra cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cần nhân rộng trong thực hiện Thông tư 124.

6 nhiệm vụ trọng tâm nâng cao thực chất thực hiện Thông tư 124

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích mà cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương cùng nhân dân cả nước đã đạt được trong 5 năm qua.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn BRG phát biểu tham luận.

Nhấn mạnh bối cảnh tình hình thời gian tới với nhiều diễn biến nhanh chóng, khó dự báo của an ninh phi truyền thống, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đặt ra yêu cầu mới nặng nề hơn đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu toàn lực lượng quán triệt và cụ thể hóa các định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, đặc biệt là Nghị quyết số 22 về Chiến lược an ninh quốc gia và Nghị quyết số 18 về Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Thông tư 124 Bộ Công an về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tiên, cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở, lấy việc khơi dậy nguồn lực to lớn từ quần chúng nhân dân làm yếu tố quyết định.

Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tham luận tại hội nghị.

Cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, coi việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, đặc khu, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp vận động quần chúng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số phù hợp với mô hình tổ chức, địa giới hành chính và không gian phát triển mới. Chú trọng đưa giáo dục pháp luật, văn hóa thượng tôn pháp luật vào nội dung sinh hoạt thường xuyên trong gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng dân cư.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất xuất sắc trong công tác tham mưu thực hiện Thông tư 124.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hệ thống chính trị tham gia xây dựng phong trào thực chất, hiệu quả. Xây dựng cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời đối với các tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu duy trì xuất sắc tiêu chuẩn an toàn trong nhiều năm.

Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Kết luận số 86 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 12 Bộ Chính trị, đặc biệt tập trung xây dựng Công an cấp xã hiện đại vào năm 2027 và mô hình Công an cấp xã kiểu mẫu về ANTT giai đoạn 2026-2030.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đại biểu tại hội nghị.

Đối với Công an các đơn vị, địa phương, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu phải chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương sát với đặc điểm thực tiễn từng địa bàn; phát huy vai trò đầu mối thường trực để hướng dẫn, kiểm tra, kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng hình thức, đối phó. Lực lượng Công an phải luôn chủ động, linh hoạt, mạnh dạn đề xuất các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Đồng chí Thứ trưởng cũng giao Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương khẩn trương tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế; đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Thông tư về xây dựng các tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” sao cho phù hợp, sát thực tiễn với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo tính khách quan, thực chất và hiệu quả cao nhất.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trân trọng gửi lời cảm ơn đến các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương và các cơ quan, doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng CAND trong thời gian qua; đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp sát sao hơn nữa trong thời gian tới, để góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

* Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao Bằng khen tặng 19 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an.