Xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự

* Tập thể Nhân dân và cán bộ xã Cam Lâm nhận bằng khen của Bộ Công an

Sáng 29-9, tại TP. Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 124, ngày 28-12-2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, giai đoạn 2021 - 2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến điểm cầu công an các tỉnh, thành phố và công an cấp xã. Tại điểm cầu Công an tỉnh Khánh Hòa, Đại tá Trần Minh Trúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tham dự.

Đại tá Trần Minh Trúc tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Khánh Hòa.

Qua 5 năm thực hiện Thông tư số 124 và 1 năm thực hiện Thông tư số 48, ngày 27-6-2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09, ngày 13-3-2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc thực hiện công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân và Thông tư số 124, công tác xây dựng khu dân cư, xã, phường, đặc khu, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đã có những chuyển biến tích cực.

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này được nâng lên. Với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Công an các đơn vị, địa phương đã kịp thời tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, tiêu chí theo quy định; kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung liên quan phù hợp với thực tiễn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Khánh Hòa.

Thông qua việc thực hiện các tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự” của Thông tư số 124, hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội được tăng cường. Nhiều vụ việc mâu thuẫn được phát hiện, hòa giải và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh thành “điểm nóng” phức tạp. Tình hình an ninh, trật tự cơ bản ổn định, tội phạm và vi phạm pháp luật trên một số lĩnh vực được kéo giảm. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân.

Công an các đơn vị, địa phương đã đề xuất và được cấp có thẩm quyền khen thưởng 9.351 tập thể, 9.812 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Thông tư số 124 và các nội dung liên quan.

Tại Khánh Hòa, giai đoạn 2021 - 2026, các lực lượng đã tiếp nhận, thẩm định 10.645 hồ sơ. Qua đó, cấp có thẩm quyền đã xét, công nhận 5.104 lượt khu dân cư, 455 lượt xã, 154 lượt phường, 1.858 lượt cơ quan, 368 lượt doanh nghiệp và 679 lượt cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; tổ chức 666 đợt trao giấy công nhận.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã tổ chức hơn 35.000 lượt tuyên truyền, thu hút hơn 1,9 triệu lượt người tham gia. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình tội phạm trên địa bàn được kéo giảm rõ rệt. Năm 2025, số vụ phạm tội giảm 9,67% so với năm 2021; riêng 6 tháng đầu năm 2026, số vụ phạm pháp hình sự giảm 14,37% so với cùng kỳ năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, nghiên cứu các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới theo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương; nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124 phù hợp với tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các ngành, địa phương trong các lĩnh vực liên quan; nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát huy vai trò của các tầng lớp Nhân dân trong tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các phong trào…

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Minh Trúc trao bằng khen cho tập thể Nhân dân, cán bộ xã Cam Lâm.

Dịp này, Bộ Công an tặng bằng khen cho 19 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong tham mưu, xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, trong đó có tập thể Nhân dân và cán bộ xã Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa).