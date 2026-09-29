Xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an Đồng Nai. Ảnh: Trần Danh

Đại tá Nguyễn Chí Toàn, Phó Giám đốc Công an thành phố dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Tại Đồng Nai, hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu công an các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 5 năm triển khai Thông tư số 124/2021/TT-BCA, công tác xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đã có những chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai với nhiều hình thức; việc xây dựng, củng cố các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở được quan tâm, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2021-2026, lực lượng công an các địa phương đã tổ chức hơn 741 ngàn buổi tuyên truyền, vận động với hàng chục triệu lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân, học sinh, sinh viên tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Tại hội nghị, Công an thành phố Đồng Nai có báo cáo tham luận về một số vấn đề, kết quả và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA trên địa bàn. Trong đó, Đồng Nai chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền, tiếp nhận thông tin về ANTT; duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản. Toàn địa bàn có 471 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT. Từ năm 2022 đến nay, Đồng Nai đã tham mưu xét duyệt, công nhận 6.773 lượt khu dân cư; 860 lượt xã, phường; 3.292 cơ quan; 652 doanh nghiệp và 1.892 cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Về phương hướng thời gian tới, Bộ Công an xác định tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2021/TT-BCA phù hợp với tình hình mới; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ và phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng thời, chính quyền, công an các địa phương thường xuyên rà soát, kiện toàn, duy trì các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình mới, bảo đảm hoạt động thực chất, tránh chồng chéo, hình thức.

Hội nghị cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an với các ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, góp phần xây dựng địa bàn an toàn về ANTT từ cơ sở.