Xây dựng xã Óc Eo trở thành vùng nông thôn hiện đại, văn minh, giàu bản sắc

Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo, Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê

Tại Hội nghị, ông Quách Văn Quí, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Óc Eo công bố Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 7.8.2026 của UBND xã Óc Eo về việc phê duyệt Quy hoạch chung xã Óc Eo đến năm 2050, tỉ lệ 1/5.000.

Theo quy hoạch, Óc Eo được định hướng trở thành trung tâm du lịch di sản - khảo cổ, trung tâm dịch vụ, thương mại và vùng nông nghiệp sinh thái hiện đại. Dân số hiện trạng của xã hơn 26.500 người, dự báo đến năm 2035 khoảng 31.500 người và đến năm 2050 khoảng 40.000 người.

Đến năm 2050, tỉ lệ lao động làm việc trong nền kinh tế dự kiến đạt từ 65% đến 75% dân số, trong đó lao động qua đào tạo đạt từ 70% trở lên. Quỹ đất xây dựng đến năm 2035 hơn 891ha, chiếm 12,95% diện tích tự nhiên; đến năm 2050 tăng lên hơn 1.346ha, chiếm 19,57%. Đất nông nghiệp được bảo vệ ở mức gần 5.000ha, chiếm 72,63% diện tích tự nhiên.

Phát triển hài hòa giữa bảo tồn di sản và hiện đại hóa nông thôn

Một trong những nội dung trọng tâm của quy hoạch là tổ chức không gian phát triển thành 3 vùng chiến lược.

Vùng 1 là vùng bảo tồn di sản và cảnh quan, quy mô khoảng 1.394ha, bao gồm vùng lõi và vùng đệm của Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê. Đây là không gian ưu tiên bảo tồn các giá trị di sản, cảnh quan, đồng thời phát triển các hoạt động du lịch gắn với khảo cổ, văn hóa và lịch sử.

Vùng 2 là vùng phát triển đô thị - dịch vụ - du lịch, quy mô khoảng 778ha, tập trung phát triển khu trung tâm mới, thương mại, dịch vụ và các loại hình du lịch.

Vùng 3 là vùng cảnh quan nông nghiệp và dịch vụ hỗ trợ nông thôn, quy mô hơn 4.700ha, định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và cụm nhà máy chế biến - sản xuất nông sản quy mô 25ha.

Tuần lễ Di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê năm 2026

Cùng với tổ chức không gian phát triển, quy hoạch xác định đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội. Trong lĩnh vực giáo dục, dự kiến xây dựng cụm trường Tiểu học A và THCS Nguyễn Công Trứ tại ấp Tân Hiệp A với quy mô 3,74ha; mở rộng Trường THPT Vọng Thê lên 1,6ha.

Lĩnh vực y tế dự kiến xây dựng Trạm Y tế xã mới tại ấp Tân Hiệp A, diện tích 1,1ha, quy mô từ 15 - 20 giường bệnh. Trung tâm Văn hóa - Thể thao tập trung có diện tích 4,37ha, trong đó sân vận động dự kiến từ 5.000 - 10.000 chỗ ngồi.

Về hạ tầng giao thông, quy hoạch xác định nhiều công trình quan trọng như phối hợp triển khai Quốc lộ 91D quy mô cấp III, từ 2 - 4 làn xe; nâng cấp ĐT.943, mở rộng ĐT.947, xây dựng mới ĐT.943B và ĐT.961C; hoàn thiện tuyến vành đai núi Ba Thê với lộ giới 24m và bê tông hóa 100% đường giao thông nông thôn.

Địa phương cũng định hướng xây dựng Bến xe khách Óc Eo rộng 1ha, hệ thống bến thuyền du lịch; nâng cao năng lực cấp nước, xử lý nước thải, thu gom chất thải rắn và phát triển hạ tầng số.

Tập trung nguồn lực thực hiện quy hoạch

Giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là giai đoạn đột phá về hạ tầng. Xã tập trung xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã mới, khu trung tâm mới, Nhà văn hóa xã, cụm trường Tiểu học A và THCS Nguyễn Công Trứ; nâng cấp các tuyến đường vào khu di tích, đường vành đai núi Tượng cùng các tuyến Lâm Thanh Hồng, Phan Thanh Giản.

Giai đoạn 2031 - 2050, địa phương tập trung hoàn thiện cụm nhà máy chế biến - sản xuất nông sản quy mô 25ha; thu hút đầu tư trung tâm thương mại, du lịch sinh thái núi Tượng và các khu lưu trú, nghỉ dưỡng; hoàn thiện các tuyến ĐT.943B, ĐT.947, ĐT.961C cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng.

Một góc trung xã Óc Eo, tỉnh An Giang

Để từng bước hiện thực hóa quy hoạch, HĐND xã Óc Eo đã ban hành các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách địa phương do xã quản lý là 91 tỉ 864 triệu đồng, gồm 33 tỉ 979 triệu đồng vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương và 57 tỉ 885 triệu đồng từ nguồn thu xổ số kiến thiết.

Nguồn vốn được tập trung cho 6 dự án trọng điểm, gồm: nâng cấp, mở rộng Cầu số 2 Núi Tượng; mở rộng tuyến Lộ 15; xây dựng Chợ đêm Óc Eo; mở rộng đường Vành đai Núi Tượng; nâng cấp đường Vành đai Ngoài Óc Eo và mở rộng đường lên núi Óc Eo.

Riêng năm 2026, xã phân bổ 18 tỉ 695 triệu đồng triển khai 4 công trình đầu tiên gồm tuyến Lộ 15, Cầu số 2 Núi Tượng, Chợ đêm Óc Eo và đường Vành đai Núi Tượng. Hai dự án đường Vành đai Ngoài Óc Eo và đường lên núi Óc Eo tiếp tục được triển khai trong giai đoạn 2027 - 2030.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Óc Eo nhấn mạnh, để quy hoạch đi vào thực tế, địa phương phải quản lý quy hoạch chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định; trong đó, hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố quan trọng để mở rộng không gian phát triển.

Chủ tịch UBND xã Óc Eo yêu cầu gắn việc thực hiện quy hoạch với phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện môi trường sống cho nhân dân; đồng thời bảo đảm quy hoạch được công khai, minh bạch, phát huy vai trò tham gia, giám sát của nhân dân.

Trước mắt, các cơ quan, đơn vị tập trung tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch theo từng giai đoạn; rà soát các công trình, dự án ưu tiên, nhất là giao thông kết nối, hạ tầng phục vụ sản xuất, phòng, chống thiên tai, cấp nước, môi trường, trường học, y tế, văn hóa, thể thao và các công trình thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò giám sát và sự tham gia của nhân dân. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định việc tổ chức thực hiện quy hoạch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; chủ động, quyết liệt trong thực hiện, không để phát sinh điểm nóng liên quan đến quy hoạch, đất đai và xây dựng.

Việc công bố Quy hoạch chung xã Óc Eo đến năm 2050 là cơ sở để địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả không gian và tài nguyên đất đai; bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê; đồng thời định hướng đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Qua đó, từng bước xây dựng Óc Eo trở thành vùng nông thôn hiện đại, văn minh, giàu bản sắc di sản, phát triển hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, hướng đến sự bền vững trong dài hạn.