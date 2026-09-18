Xây dựng xã Óc Eo thành trung tâm du lịch di sản quốc gia

Đại biểu dự hội nghị công bố quy hoạch chung xã Óc Eo đến năm 2050.

Chiều 18/9, UBND xã Óc Eo tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung xã Óc Eo đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000.

Theo quy hoạch, tổng diện tích tự nhiên của toàn xã 6.879,48 ha, được quản lý và phát triển theo 3 phân vùng chính: vùng bảo tồn di tích (khoảng 1.394,26 ha); vùng phát triển đô thị - dịch vụ (khoảng 777,74 ha); vùng gìn giữ, khai thác giá trị cảnh quan nông nghiệp và dịch vụ hỗ trợ phát triển nông thôn (khoảng 4.707,48 ha).

Bản đồ quy hoạch chung xã Óc Eo đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000.

Quy hoạch hướng tới mục tiêu nâng quy mô dân số toàn xã đạt khoảng 31.500 người vào năm 2035 và 40.000 người vào năm 2045. Địa phương tập trung phát triển các không gian du lịch vành đai núi Ba Thê, di tích Óc Eo - Ba Thê và núi Tượng.

Đồng thời, hình thành cụm nhà máy chế biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu, kết hợp nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trung tâm hành chính mới tại ấp Tân Hiệp A, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã nông thôn mới hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.