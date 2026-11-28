Trưởng thôn Duy Hòa Lê Thanh Vũ (bên trái) vận động người dân hiến đất mở rộng đường ĐH10.DX. Ảnh: THÀNH - TÚ

Hiến đất kiến thiết hạ tầng

Sau khi địa phương phổ biến chủ trương chuẩn bị mở rộng tuyến đường từ quốc lộ 14H (đoạn từ cổng làng La Tháp) đi ĐH13.DX, thương binh Lê Công Tiến ở tổ đoàn kết La Hiệp (thôn Duy Hòa, xã Thu Bồn) đã nhanh chóng tháo dỡ hàng rào để hiến 70m2 đất.

Ông Tiến chia sẻ, việc mở rộng đường sẽ làm cho hạ tầng nông thôn khang trang, nhân dân đi lại thuận lợi, bảo đảm an toàn giao thông, bộ mặt xóm làng thêm phần khởi sắc.

Ông Lê Thanh Vũ, Trưởng thôn Duy Hòa cho biết, đồng lòng trước chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH10.DX đoạn từ ngã tư Kiểm Lâm đến ngã ba gốm sứ La Tháp, đã tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc và hiến đất.

Như hộ ông Trần Phước Vinh (tổ đoàn kết Phú Đông), gia đình đã thuê thợ di dời cổng ngõ, tường rào vào sâu bên trong để hiến hàng chục mét vuông đất. Chi phí trả tiền công di dời, sửa sang lại tường rào, cổng ngõ gần 45 triệu đồng.

Theo ông Vinh, lợi ích của việc hiến đất mở đường trước mắt có thể thấy được, như trục giao thông này sẽ mở rộng nền và thảm bê tông nhựa mặt đường, tạo điều kiện để người dân đi lại thuận lợi hơn.

Ông Lê Thanh Vũ chia sẻ, trên địa bàn thôn có một số tuyến đường xây dựng trước đây nhiều đoạn chỉ rộng 2,5m; một số tuyến bị xuống cấp không đáp ứng nhu cầu lưu thông, gây khó khăn cho giao thương hàng hóa và chỉnh trang cảnh quan làng quê.

Xây dựng nông thôn mới và tiến tới phát triển đô thị, xã Thu Bồn năm nay đầu tư nâng cấp, mở rộng 6 tuyến đường qua thôn Duy Hòa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Qua tuyên truyền, bà con đồng thuận, sẵn sàng hiến đất vì lợi ích chung.

Nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khác cũng được người dân giao đất nhanh, điển hình như hạng mục san nền để có mặt bằng triển khai xây dựng mới Trường Tiểu học và THCS Lê Quang Sung.

Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thu Bồn, tổng số vốn phân bổ cho đơn vị làm chủ đầu tư năm 2026 sau điều chỉnh là hơn 138,8 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, ông Trần Minh Hải, Giám đốc trung tâm cho biết, tính đến ngày 19/11/2026, trung tâm đã giải ngân hơn 107,5 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 77,41% so với tổng kế hoạch). Nếu tính riêng số vốn giao đầu năm, tỷ lệ giải ngân của đơn vị đạt 100%.

Kết quả này có sự chung tay của bà con vùng dự án đi qua bằng sự ủng hộ hiến đất, góp phần thúc đẩy tiến độ xây dựng các công trình không có nguồn giải phóng mặt bằng.

Người dân trồng hoa tạo cảnh quan ven trục đường chính qua xã Thu Bồn.

Nỗ lực về đích năm 2027

Ông Nguyễn Thế Đức, Chủ tịch UBND xã Thu Bồn cho hay, thời gian qua, xã tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân (thu nhập bình quân đầu người năm 2026 đạt 71,7 triệu đồng); hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa.

Địa phương phấn đấu năm 2027 về đích xã nông thôn mới, tạo tiền đề xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới hiện đại vào năm 2030.

Xã Thu Bồn đang tập trung hoàn thiện Quy hoạch chung xã Thu Bồn bảo đảm thống nhất với quy hoạch thành phố và phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên rừng và các nguồn lực tự nhiên.

Rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, tạo cơ sở triển khai đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch cộng đồng và sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ thiên tai.

Cơ sở may (thôn Duy Hòa) giải quyết việc làm cho khoảng 50 lao động tại địa phương. Ảnh: PHI THÀNH

Thời gian tới, xã Thu Bồn tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, địa phương tập trung cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng hữu cơ; phát huy thế mạnh kinh tế lâm nghiệp, cây công nghiệp và dược liệu.

Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác, tăng cường liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, nhân rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026 - 2030.

Xã Thu Bồn chú trọng khai thác lợi thế cảnh quan, văn hóa, hệ sinh thái rừng, sản xuất nông nghiệp và kết nối với Khu di tích Mỹ Sơn để phát triển du lịch cộng đồng; khuyến khích phát triển homestay và các dịch vụ phù hợp quy hoạch.

Đồng thời địa phương đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo sinh kế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; phấn đấu đến năm 2027 có trên 80% trường học đạt chuẩn quốc gia, triển khai ít nhất một mô hình “Thôn thông minh”.

Xã cũng chú trọng thực hiện các tiêu chí quốc gia về y tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.