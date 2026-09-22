Xây dựng xã hội số, công nghệ phải hướng tới phục vụ con người

Hội thảo khoa học quốc gia “Xã hội số: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. HÀ THU

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu xã hội số dưới góc độ xã hội học thay vì chỉ nhìn nhận đơn thuần từ phương diện công nghệ.

Sự phát triển của xã hội số mở ra nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả quản lý, mở rộng kết nối cộng đồng và tạo ra phương thức mới trong học tập, lao động, kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình này cũng làm nảy sinh hàng loạt thách thức mới liên quan đến quản trị dữ liệu, an toàn thông tin, bảo vệ quyền riêng tư...

Nhiều tham luận đã đi sâu phân tích ảnh hưởng của chuyển đổi số đến nhiều lĩnh vực. Ở góc độ quản lý đô thị, GS-TS Trịnh Duy Luân, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, đặt vấn đề về yêu cầu đổi mới phương thức quản lý khi công nghệ làm thay đổi căn bản cách thức tương tác và tiếp cận dịch vụ của người dân.

Tiếp cận từ góc độ bất bình đẳng số, PGS-TS Lê Thị Thục, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, chỉ ra rằng khả năng tiếp cận công nghệ mới chỉ là một phần của vấn đề, quan trọng hơn là bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu tập còn tập trung thảo luận tác động của xã hội số đối với các nhóm đối tượng và ngành nghề. GS-TS Lê Ngọc Hùng, giảng viên cao cấp Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết, chuyển đổi số đang làm thay đổi toàn diện môi trường và phương thức truyền thụ tri thức.

Đánh giá về yếu tố nhân sự ở cấp cơ sở, TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và tâm lý học, nhấn mạnh cần nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã để đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đến giáo dục giải pháp nhận diện rủi ro và tăng cường khả năng tự bảo vệ cho thanh niên trên không gian mạng.

PGS-TS Vũ Trọng Lâm khẳng định, kết quả thảo luận sẽ bổ sung luận cứ khoa học quan trọng cho việc hoàn thiện chính sách.