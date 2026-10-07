Xây dựng xã hội học tập, mở rộng cơ hội phát triển cho mỗi người dân
Sáng 7/10, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 387, Quyết định 677 của Thủ tướng Chính phủ và Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2025, với sự tham dự của 378 đại biểu, đại diện cho hơn 27 triệu hội viên khuyến học trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-mo-rong-co-hoi-phat-trien-cho-moi-nguoi-dan-421251.htm