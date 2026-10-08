Xây dựng 'Vòm phòng không bền vững'' trên địa bàn Quân khu 7

Tại hội nghị, các đại biểu quán triệt quan điểm, chủ trương, mục đích, yêu cầu xây dựng “Vòm phòng không bền vững” trong tình hình mới; đánh giá thực trạng hệ thống đài, trạm, vọng quan sát mắt phòng không trên địa bàn; đồng thời dự thảo các phương án, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng hệ thống quan sát phục vụ tác chiến “Vòm phòng không bền vững” trên địa bàn Quân khu.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu kết luận hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị trao đổi thống nhất nhiều biện pháp xây dựng Đề án, trọng tâm là quán triệt tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xây dựng kế hoạch cụ thể ở từng cấp; hình thành mạng lưới quan sát phòng không liên kết, đồng bộ, phù hợp đặc điểm địa bàn và yêu cầu tác chiến. Trong đó, phát huy lực lượng, phương tiện tại chỗ; nâng cao khả năng phát hiện, quan sát, nhận dạng, thông báo kịp thời mục tiêu trên không, phục vụ chỉ huy, điều hành, xử trí tình huống, xây dựng thế trận phòng không vững chắc trên địa bàn Quân khu 7.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lê Xuân Bình nhấn mạnh: Xây dựng Đề án “Xây dựng đài, trạm quan sát, vọng quan sát mắt phòng không” là nhiệm vụ quan trọng, thiết thực, góp phần xây dựng “Vòm phòng không bền vững” trên địa bàn Quân khu.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình yêu cầu Bộ Tham mưu Quân khu chủ trì xây dựng Đề án sát yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến và thế trận phòng không, bảo đảm khả thi, tiết kiệm, hiệu quả; hiệp đồng, xác định cụ thể tiến độ, thời gian báo cáo. Cơ quan Phòng không, Bộ Tham mưu Quân khu nghiên cứu xác định hướng phòng không chủ yếu, trọng điểm. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đánh giá sát đặc điểm, tình hình địa bàn và thực trạng hệ thống; xác định cụ thể nội dung, phương pháp, kinh phí, trang thiết bị, quy mô, phạm vi, địa hình và lộ trình xây dựng. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng các công trình cố định, cơ động hoặc lưỡng dụng, bảo đảm liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong tác chiến. Bộ CHQS các tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, hiệu quả.