Xây dựng vị trí việc làm: Phương pháp tính toán thời gian hao phí trong thực hiện nhiệm vụ

Tại Hội nghị quán triệt, tập huấn toàn quốc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của hệ thống chính trị ngày 22/10/2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị hướng dẫn phương pháp tính toán thời gian hao phí để các địa phương có cơ sở triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Vụ Tổ chức Điều lệ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm đề nghị các cơ quan, đơn vị phải có điều tra, thống kê thực tế thời gian hoàn thành một công việc (ra sản phẩm hoàn chỉnh) là mất bao nhiêu giờ/phút để kê khai vào biểu.

Việc xác định thời gian hao phí cần dựa trên công việc, công đoạn và sản phẩm cụ thể; khối lượng thực hiện; quy trình và điều kiện thực tế; yêu cầu chất lượng, tiến độ và trách nhiệm chuyên môn.

Cần sử dụng dữ liệu thực tế có thể kiểm chứng, phân biệt thời gian trực tiếp xử lý với thời gian phối hợp hoặc chờ đợi, đồng thời tránh tính trùng thời gian của nhiều vị trí đối với cùng một phần việc.

Đối với công việc có mức độ phức tạp khác nhau, cần phân nhóm sản phẩm hoặc trường hợp tương đồng trước khi xác định thời gian tham chiếu; không mặc nhiên lấy thời gian của một hồ sơ đơn giản để áp dụng cho mọi hồ sơ./.