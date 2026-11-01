Xây dựng vị trí việc làm: Hướng dẫn cách xác định sản phẩm đối với công việc khó chuẩn hóa thời gian

Theo Dangcongsan.vn, trong triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027 – 2031, Đảng uỷ Quốc hội đề nghị hướng dẫn cách làm đối với các sản phẩm có phạm vi, độ phức tạp, tính liên ngành, số vòng thẩm tra và chỉnh lý khác nhau, khó chuẩn hóa bằng thời gian.

Vụ Tổ chức Điều lệ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu VTVL cho biết, ngày 19/10/2026, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Theo đó, về nguyên tắc, việc xác định nhu cầu nhân lực cần gắn với sản phẩm, khối lượng công việc, thời gian thực hiện, trách nhiệm và yêu cầu năng lực.

Đối với các nhiệm vụ tham mưu chiến lược đặc thù (ví dụ như hoạt động lập pháp, thẩm tra, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Đảng ủy Quốc hội…), không nên áp dụng máy móc một mức thời gian cho mọi sản phẩm, bởi phạm vi, tính chất và độ phức tạp khác nhau.

Cần xác định nhóm sản phẩm tương đồng, khối lượng thực hiện, các công đoạn, số vòng xử lý hoặc chỉnh lý cần thiết, mức độ tham gia của từng vị trí và trách nhiệm chuyên môn.

Đề nghị các đồng chí rà soát, đối chiếu với nội dung và biểu nghiệp vụ của Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW.

Theo đó có thể sử dụng phương pháp thứ ba (PP3) áp dụng đối với công việc tham mưu chiến lược, nghiên cứu, thẩm tra, giám sát, phục vụ lãnh đạo và công việc khó chuẩn hóa thời gian.

Kết quả PP3 phải có giải trình từ sản phẩm, chất lượng, mức độ phức tạp, tiến độ và phương án phân công; có thể kiểm chứng bằng hồ sơ nhiệm vụ tương tự, tiến độ thực hiện và nhận xét của người có trách nhiệm chuyên môn.

Không căn cứ đơn thuần vào số lượng đề án, báo cáo hoặc cuộc họp để xác định số người; cũng không lựa chọn PP3 chỉ vì chưa đủ dữ liệu để áp dụng PP2./.