Xây dựng vị trí việc làm: Hướng dẫn cách phản ánh công việc cao điểm và nhiệm vụ nhiệm kỳ

Tại Hội nghị quán triệt, tập huấn toàn quốc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của hệ thống chính trị ngày 22/10/2026, Đảng ủy Quốc hội đề nghị có hướng dẫn thêm cách phản ánh công việc cao điểm và nhiệm vụ nhiệm kỳ trong biểu kê khai, để tránh lấy một giai đoạn làm đại diện cho cả năm.

Vụ Tổ chức Điều lệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm cho biết, ngày 19/10/2026, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị xác định kỳ thống kê khối lượng và thời gian thực hiện công việc là 12 tháng, từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 30/9/2026; nhân lực hiện có được chốt tại ngày 30/9/2026.

Biểu B1 chỉ phản ánh số sản phẩm trong kỳ 12 tháng này (Số ước lượng hoặc chưa đủ kỳ phải giải trình và xác nhận; dự báo năm sau theo bảng thuyết minh D2).

Số liệu dự báo từng năm 2027–2031 lập riêng, có căn cứ và giải trình, trên cơ sở đó xây dựng phương án biên chế cho từng năm đối với giai đoạn 2027 - 2031; không sử dụng biên chế năm 2026 làm định mức giai đoạn sau.

Đối với công việc có tính chu kỳ, tập trung theo kỳ họp, phiên họp hoặc nhiệm kỳ, cần kê khai theo chu kỳ công việc thực tế, phản ánh đầy đủ các giai đoạn chuẩn bị, tổ chức thực hiện, hoàn thiện sản phẩm và công việc phát sinh liên quan.

Không nên chỉ lấy số liệu của thời điểm cao điểm hoặc thời điểm ít việc để đại diện cho cả năm.

Cần phân biệt nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ định kỳ, nhiệm vụ theo kỳ họp, nhiệm kỳ và nhiệm vụ đột xuất; xác định khối lượng thực hiện trong kỳ tham chiếu phù hợp, đồng thời thuyết minh tính chu kỳ, biến động khối lượng và căn cứ quy đổi nếu có.

Đối với nhiệm vụ theo nhiệm kỳ hoặc bầu cử, cần phản ánh tính chất không thường xuyên nhưng có yêu cầu nhân lực thực tế, tránh vừa bỏ sót vừa quy đổi thành khối lượng thường xuyên trùng lặp./.