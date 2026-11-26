Chủ động rà soát, làm rõ từng vị trí việc làm

Những ngày qua, tại xã Yên Thành, không khí làm việc khẩn trương diễn ra tại các cơ quan chuyên môn. Cán bộ, công chức, viên chức chủ động rà soát từng đầu việc, đối chiếu hồ sơ, cập nhật số liệu; nhiều người sẵn sàng làm thêm giờ để bảo đảm tiến độ. Phía sau những con số, biểu mẫu là quá trình nhìn nhận, đánh giá lại từng nhiệm vụ, từng vị trí công tác, làm cơ sở xác định đúng khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực của địa phương. Đến nay, xã đã rà soát 22 văn bản thuộc khối Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc; trong đó đề xuất tiếp tục áp dụng 15 văn bản, sửa đổi, bổ sung 6 văn bản và ghi nhận 1 văn bản đã được thay thế. Cùng với đó, địa phương hoàn thành rà soát 26 vị trí việc làm thuộc Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Cán bộ, công chức xã Yên Thành chủ động rà soát từng đầu việc, đối chiếu hồ sơ, cập nhật số liệu vị trí việc làm.

Đồng chí Chẳng Thị Liên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: “Qua rà soát, địa phương chưa phát hiện nhiệm vụ chồng chéo trong phân công thực tế. Tuy nhiên, một số nội dung về quy chế phối hợp, bản mô tả vị trí việc làm cần tiếp tục cập nhật để phù hợp với sự điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ sau sắp xếp, bàn giao”.

Đối với xã Lâm Bình, công tác rà soát được thực hiện sâu hơn theo hướng lượng hóa nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và thời gian lao động. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thành lập Tổ công tác gồm 10 thành viên, phân công phụ trách từng lĩnh vực, cơ quan, khối công tác. Qua thống kê, khối Đảng có 71 mã nhiệm vụ với 286 nhiệm vụ chính.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lâm Bình cho biết: “Địa phương đã rà soát, hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực đối với 22 vị trí thuộc Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng hoàn thành rà soát 14 vị trí theo yêu cầu”.

Từ kết quả này, xã có thêm căn cứ để đánh giá tương quan giữa khối lượng công việc với nhân lực hiện có, nhận diện những vị trí có áp lực công việc lớn, xem xét khả năng phân công, bố trí lại cho phù hợp. Việc lượng hóa nhiệm vụ, sản phẩm và thời gian thực hiện cũng giúp quá trình đánh giá không chỉ dựa trên chức danh hay số lượng nhân sự, mà hướng đến hiệu quả thực tế của từng vị trí.

Định hình phương án nhân lực từ yêu cầu nhiệm vụ

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh Tuyên Quang đang tập trung rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm gắn với xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Trọng tâm là làm rõ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, sản phẩm đầu ra và yêu cầu năng lực đối với từng vị trí, tạo căn cứ bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Với 124 xã, phường, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, việc xác định nhu cầu nhân lực phải tính đến đặc điểm từng ngành, lĩnh vực và điều kiện thực tế ở mỗi địa phương, tránh phân bổ đồng đều, thiếu căn cứ.

Cán bộ, công chức phường Minh Xuân khẩn trương triển khai thực hiện vị trí việc làm, bảo đảm phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, chuyên môn và yêu cầu công tác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, kiện toàn các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể. Ban Tổ chức Tỉnh ủy với vai trò cơ quan thường trực chủ động hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn. Tỉnh tổ chức tập huấn trực tuyến tại 125 điểm cầu, với trên 1.900 đại biểu tham dự; Ban Chỉ đạo tổ chức 3 cuộc họp, trong đó có 2 cuộc kết nối trực tiếp đến các xã, phường để thống nhất cách làm, kịp thời giải quyết vướng mắc.

Toàn tỉnh có 539 cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi rà soát, với 1.489 hồ sơ trên Cổng kê khai vị trí việc làm của Trung ương. Đến ngày 17-11, toàn bộ hồ sơ đã hoàn thành kê khai đủ 10 biểu nghiệp vụ và lập phương án nhân lực từng năm, đạt 100%.

Năm 2026, tổng biên chế được giao cho hệ thống chính trị tỉnh là 47.967 người, gồm 9.999 biên chế cán bộ, công chức và 37.968 biên chế viên chức. Đến ngày 10-11, toàn tỉnh có 45.405 CBCCVC. Trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu năng lực, tỉnh xây dựng phương án biên chế đến năm 2031 theo hướng tinh gọn, phù hợp với thực tiễn.

Theo phương án đề xuất, biên chế cán bộ, công chức là 9.409 người, giảm 590 người, tương ứng 5,9% so với biên chế được Trung ương giao năm 2026; biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 36.054 người, giảm 1.914 người, tương ứng 5%. Lộ trình thực hiện gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đồng chí Trần Quang Khởi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: “Theo phương án của tỉnh không đặt mục tiêu giảm biên chế cơ học mà hướng đến cơ cấu lại đội ngũ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và mức độ tự chủ của từng cơ quan, đơn vị. Những lĩnh vực, địa bàn có tính chất đặc thù được xem xét trên cơ sở yêu cầu thực tế, tác động của phân cấp, phân quyền và khả năng ứng dụng công nghệ thay thế một số công việc”.

Để bảo đảm sát thực tiễn, tỉnh phân nhóm các xã, phường theo đặc điểm đô thị, miền núi và áp lực quản lý dân số, đô thị, dịch vụ, thương mại. Trong đó, 4 phường Minh Xuân, Hà Giang 1, Hà Giang 2 và An Tường được xác định thuộc nhóm đô thị đặc biệt; 19 xã, phường thuộc nhóm đô thị, các địa bàn còn lại thuộc nhóm miền núi. Đây là căn cứ quan trọng để tính toán nhu cầu nhân lực phù hợp với điều kiện quản lý và phục vụ người dân.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, vận động quần chúng khó lượng hóa chính xác về thời gian và sản phẩm. Việc chuyển giao nhiệm vụ sau sắp xếp cũng đòi hỏi đối chiếu kỹ để tránh kê khai trùng lặp hoặc bỏ sót. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm kết quả rà soát phản ánh đúng khối lượng và tính chất công việc.

Rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm không chỉ phục vụ xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, mà còn tạo nền tảng đổi mới công tác quản lý nhân lực. Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ CBCCVC có cơ cấu hợp lý, chuyên môn phù hợp, được bố trí đúng vị trí, phát huy năng lực và trách nhiệm, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.