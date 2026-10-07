Xây dựng văn hóa xe buýt từ đội ngũ trực tiếp phục vụ hành khách

Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), đơn vị tổ chức hội thi, hoạt động này nhằm tuyên truyền, xây dựng văn hóa và phong cách phục vụ xe buýt thân thiện, tận tình, chu đáo; đồng thời, nâng cao ý thức, kỹ năng nghiệp vụ và chất lượng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Hội thi hướng tới đội ngũ nhân viên nghiệp vụ về kế hoạch điều độ, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe buýt của 7 đơn vị hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và 2 đơn vị cổ phần trực thuộc Transerco.

Lãnh đạo Transerco trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia hội thi.

Thông qua hội thi, các đơn vị hướng tới nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và khả năng phối hợp giữa các vị trí trong quá trình tổ chức, điều hành và phục vụ vận tải. Qua đó, từng bước hình thành thói quen và chuẩn mực ứng xử văn minh, thân thiện với hành khách, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt.

Các đội thi trải qua phần thi giới thiệu và phần thi hiểu biết: Tập trung vào kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử với hành khách; đồng thời kiểm tra hiểu biết về các quy định liên quan đến hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Sau vòng loại, Ban tổ chức lựa chọn 5 đội có số điểm cao nhất tham gia vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các đội tập trung thể hiện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống.

Một nội dung dự thi tại Hội thi xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt.

Bên cạnh việc đánh giá kiến thức và kỹ năng của thí sinh, hội thi còn góp phần tạo phong trào học tập tác phong của lái xe và nhân viên phục vụ văn minh, lịch sự trong giao tiếp với hành khách; tăng cường tinh thần phối hợp, hỗ trợ giữa các vị trí trong quá trình phục vụ.

Đây cũng là dịp để các đơn vị chia sẻ cách làm hay, những sáng kiến trong xây dựng văn hóa phục vụ, từ đó, góp phần lan tỏa những chuẩn mực ứng xử văn minh trên xe buýt và xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô ngày càng thân thiện, chuyên nghiệp.