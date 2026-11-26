Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định số 420/2026/NĐ-CP ngày 23/11/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 10/1/2027.

Đáng chú ý, nghị định bổ sung nhiều nội dung liên quan đến xây dựng văn hóa ứng xử trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật, giáo dục đạo đức, lối sống và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ảnh minh hoạ do AI tạo.

Đưa văn hóa ứng xử trên môi trường số vào hương ước, quy ước

Một trong những điểm mới của Nghị định 420/2026/NĐ-CP là bổ sung mục đích xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Theo đó, bên cạnh các mục đích đã được quy định trước đây, hương ước, quy ước còn hướng tới góp phần xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; phát huy truyền thống gia đình, dòng họ tại cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, phạm vi nội dung của hương ước, quy ước được mở rộng theo hướng gắn kết các giá trị văn hóa truyền thống với yêu cầu ứng xử trong môi trường số.

Cụ thể, bên cạnh việc gìn giữ phong tục, tập quán tốt đẹp, hạn chế và tiến tới xóa bỏ các hủ tục, mê tín dị đoan; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp, sinh hoạt, việc cưới, việc tang và lễ hội, quy định mới bổ sung nội dung xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật.

Đây là nội dung mới so với Nghị định 61/2023/NĐ-CP, thể hiện yêu cầu đưa các chuẩn mực ứng xử vào đời sống trên không gian mạng, bên cạnh những quy tắc trong sinh hoạt cộng đồng truyền thống.

Nghị định cũng bổ sung nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới; phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng hạnh phúc gia đình. Qua đó, hương ước, quy ước không chỉ hướng đến duy trì nếp sống văn hóa tại khu dân cư mà còn góp phần vun đắp các giá trị gia đình và nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên trong cộng đồng.

Đối với các biện pháp bảo đảm thực hiện hương ước, quy ước, nghị định tiếp tục quy định việc áp dụng hình thức thưởng, phạt phù hợp. Tuy nhiên, những biện pháp này không được thay thế các hình thức khen thưởng hoặc biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; không được đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất khác và không được xâm phạm quyền con người, quyền công dân.

Công khai hương ước, quy ước trên trang thông tin điện tử cấp xã

Một điểm đáng chú ý khác của Nghị định 420/2026/NĐ-CP là sửa đổi quy định về thông tin, phổ biến và đánh giá việc thực hiện hương ước, quy ước.

Theo đó, sau khi được UBND cấp xã công nhận, hương ước, quy ước phải được thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi đến các hộ gia đình và công dân cư trú tại cộng đồng dân cư để biết, thực hiện.

Cụ thể, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định công nhận, UBND cấp xã có trách nhiệm đăng tải công khai bản điện tử hương ước, quy ước trên trang thông tin điện tử của mình.

Đồng thời, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố phải niêm yết công khai hương ước, quy ước trong ít nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản. Địa điểm niêm yết gồm nhà văn hóa - khu thể thao của cộng đồng dân cư hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh hình thức niêm yết, việc phổ biến còn được thực hiện thông qua ít nhất một hình thức phù hợp như hội nghị cộng đồng dân cư, mạng lưới thông tin cơ sở, sao gửi đến từng hộ gia đình hoặc thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Các hình thức khác cũng được khuyến khích vận dụng, như phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua đội ngũ tuyên truyền viên; hòa giải ở cơ sở với sự tham gia của hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Việc lựa chọn cách thức phổ biến cần bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại từng địa bàn.

Với những sửa đổi, bổ sung này, Nghị định 420/2026/NĐ-CP mở rộng nội dung điều chỉnh của hương ước, quy ước theo hướng gắn kết văn hóa truyền thống với những yêu cầu mới trong đời sống xã hội, đồng thời tăng cường trách nhiệm công khai, phổ biến để người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện.